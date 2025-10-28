Китай отказывается от любимого сорта нефти РФ

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, цена ключевой российской нефти ESPO начала падать после того, как западные санкции заставили китайские НПЗ уотменить часть закупок.
Главные тезисы
США внесли в черный список "Роснефть" и "Лукойл".
Это мгновенно усугубило общую ситуацию на рынке нефти.
Санкции США ударили и по РФ, и по Китаю
Аналитики обращают внимание на то, что отгружаемые с Дальнего Востока РФ спотовые партии ESPO на этой неделе предлагались со скидкой 50 центов за баррель в бенчмарк ICE Brent.
Что важно понимать, до введения американских санкций этот сорт котировался с премией более 1 доллара за баррель.
Именно ограничения, объявленные президентом США Дональдом Трампом, привели к перебоям и перераспределению потоков.
Поскольку под санкционный удар Вашингтона попали российские гиганты "Роснефть" и "Лукойл", ситуация на рынке начала быстро ухудшаться.
Следует также отметить, что решение Трампа было принято после еще более жестких ограничений ЕС на торговлю энергоносителями с Россией.
Ни для кого не секрет, что именно сорт ESPO любят как государственные НПЗ Китая, так и частные переработчики, имеющие опыт работы с подсанкционной нефтью, например иранской.
