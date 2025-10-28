Китай отказывается от любимого сорта нефти РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Китай отказывается от любимого сорта нефти РФ

Санкции США ударили и по РФ, и по Китаю
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, цена ключевой российской нефти ESPO начала падать после того, как западные санкции заставили китайские НПЗ уотменить часть закупок.

Главные тезисы

США внесли в черный список "Роснефть" и "Лукойл".
Это мгновенно усугубило общую ситуацию на рынке нефти.

Санкции США ударили и по РФ, и по Китаю

Аналитики обращают внимание на то, что отгружаемые с Дальнего Востока РФ спотовые партии ESPO на этой неделе предлагались со скидкой 50 центов за баррель в бенчмарк ICE Brent.

Что важно понимать, до введения американских санкций этот сорт котировался с премией более 1 доллара за баррель.

Именно ограничения, объявленные президентом США Дональдом Трампом, привели к перебоям и перераспределению потоков.

Поскольку под санкционный удар Вашингтона попали российские гиганты "Роснефть" и "Лукойл", ситуация на рынке начала быстро ухудшаться.

Следует также отметить, что решение Трампа было принято после еще более жестких ограничений ЕС на торговлю энергоносителями с Россией.

Ни для кого не секрет, что именно сорт ESPO любят как государственные НПЗ Китая, так и частные переработчики, имеющие опыт работы с подсанкционной нефтью, например иранской.

После санкций США государственные компании Китая, в частности Sinopec, отменили часть закупок морской российской нефти, преимущественно ESPO.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российский "Лукойл" продает зарубежные активы — известна причина
"Лукойл" уже ощущает первые последствия американских санкций
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко обвинил Литву в "сумасшедшей афере"
Лукашенко набросился с обвинениями на Литву
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины отбросили армию РФ в Покровском районе
Что известно о новых успехах ВСУ на фронте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?