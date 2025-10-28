Лукашенко обвинил Литву в "сумасшедшей афере"
Лукашенко обвинил Литву в "сумасшедшей афере"

Источник:  online.ua

Белорусский диктатор Александр Лукашенко цинично заявил, что считает решение Литвы полностью закрыть границу с его страной "сумасшедшей аферой".

  • 27 октября Литва вызвала на ковер представителя посольства Беларуси из-за метеозондов.
  • Беларуского диктатора не устраивает такое развитие событий.

С заявлением по этому поводу приспешник Путина выступал на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, "не все сегодня имели возможность добраться до Минска".

Именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту сумасшедшую аферу с закрытием границы. И повод придумали абсурдный. Воздушные шары. Даже для такой мелкой страны как Литва это мелочно.

Беларуский диктатор

По убеждению нелегитимного главы Беларуси, на самом деле Литва имеет другую цель — мол, "заблокировать" конференцию в Минске.

Приспешник Путина в очередной раз начал уверять, что ни о какой чрезвычайной контрабанде речь не идет.

Но это многое говорит о политическом потенциале нашей конференции, если ее пытаются блокировать, — добавил Александр Лукашенко.

Что важно понимать, в течение последних дней воздушное пространство Литвы много раз нарушали залетавшие со стороны Беларуси метеозонды.

