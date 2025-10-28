Лукашенко обвинил Литву в "сумасшедшей афере"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко цинично заявил, что считает решение Литвы полностью закрыть границу с его страной "сумасшедшей аферой".
Главные тезисы
- 27 октября Литва вызвала на ковер представителя посольства Беларуси из-за метеозондов.
- Беларуского диктатора не устраивает такое развитие событий.
Лукашенко набросился с обвинениями на Литву
С заявлением по этому поводу приспешник Путина выступал на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
По его словам, "не все сегодня имели возможность добраться до Минска".
По убеждению нелегитимного главы Беларуси, на самом деле Литва имеет другую цель — мол, "заблокировать" конференцию в Минске.
Приспешник Путина в очередной раз начал уверять, что ни о какой чрезвычайной контрабанде речь не идет.
Что важно понимать, в течение последних дней воздушное пространство Литвы много раз нарушали залетавшие со стороны Беларуси метеозонды.
