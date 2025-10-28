Лукашенко звинуватив Литву в "божевільній афері"

Білоруський диктатор Александр Лукашенко цинічно заявив, що вважає рішення Литви повністю закрити кордон з його країною "божевільною аферою".
Головні тези:
- 27 жовтня Литва викликала на килим представника посольства Білорусі через метеозонди.
- Білоруського диктатора не влаштовує такий розвиток подій.
Лукашенко накинувся зі звинуваченнями на Литву
З заявою з цього приводу поплічник Путіна виступав на III Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки.
За його словами, "не всі сьогодні мали змогу дістатися до Мінська".
На переконання нелегітимного глави Білорусі, насправді Литва має іншу мету — мовляв, "заблокувати" конференцію у Мінську.
Поплічник Путіна вкотре почав запевняти, що про жодну надзвичайну контрабанду не йдеться.
Що важливо розуміти, протягом останній днів повітряний простір Литви багато разів порушували метеокулі, що залітали з боку Білорусі.
