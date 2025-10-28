Лукашенко звинуватив Литву в "божевільній афері"

Білоруський диктатор Александр Лукашенко цинічно заявив, що вважає рішення Литви повністю закрити кордон з його країною "божевільною аферою".

Лукашенко накинувся зі звинуваченнями на Литву

З заявою з цього приводу поплічник Путіна виступав на III Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки.

За його словами, "не всі сьогодні мали змогу дістатися до Мінська".

Саме таку мету переслідували деякі наші сусіди, провернувши цю божевільну аферу із закриттям кордону. І привід придумали абсурдний. Повітряні кулі. Навіть для такої дрібної країни, як Литва, це дріб'язково. Олександр Лукашенко Білоруський диктатор

На переконання нелегітимного глави Білорусі, насправді Литва має іншу мету — мовляв, "заблокувати" конференцію у Мінську.

Поплічник Путіна вкотре почав запевняти, що про жодну надзвичайну контрабанду не йдеться.

Але це багато говорить про політичний потенціал нашої конференції, якщо її намагаються блокувати, — додав Олександр Лукашенко.

Що важливо розуміти, протягом останній днів повітряний простір Литви багато разів порушували метеокулі, що залітали з боку Білорусі.