Лукашенко звинуватив Литву в "божевільній афері"
Лукашенко звинуватив Литву в "божевільній афері"

Лукашенко
Read in English
Джерело:  online.ua

Білоруський диктатор Александр Лукашенко цинічно заявив, що вважає рішення Литви повністю закрити кордон з його країною "божевільною аферою".

Головні тези:

  • 27 жовтня Литва викликала на килим представника посольства Білорусі через метеозонди.
  • Білоруського диктатора не влаштовує такий розвиток подій.

Лукашенко накинувся зі звинуваченнями на Литву

З заявою з цього приводу поплічник Путіна виступав на III Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки.

За його словами, "не всі сьогодні мали змогу дістатися до Мінська".

Саме таку мету переслідували деякі наші сусіди, провернувши цю божевільну аферу із закриттям кордону. І привід придумали абсурдний. Повітряні кулі. Навіть для такої дрібної країни, як Литва, це дріб'язково.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Білоруський диктатор

На переконання нелегітимного глави Білорусі, насправді Литва має іншу мету — мовляв, "заблокувати" конференцію у Мінську.

Поплічник Путіна вкотре почав запевняти, що про жодну надзвичайну контрабанду не йдеться.

Але це багато говорить про політичний потенціал нашої конференції, якщо її намагаються блокувати, — додав Олександр Лукашенко.

Що важливо розуміти, протягом останній днів повітряний простір Литви багато разів порушували метеокулі, що залітали з боку Білорусі.

