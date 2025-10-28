Зеленський назвав головні переваги літаків Gripen

Український лідер Володимир Зеленський наголошує, що серед ключових переваг винищувачів Gripen – дешеве обслуговування, здатність сідати на трасі та застосовувати усі наявні в Україні ракети.

Чому літаки Gripen настільки унікальні

За словами глави держави, обслуговування цих літаків дійсно бюджетне, бо має бути залучена невелика кількість людей.

Для нашого пілота з фахом і досвідом це не півтора року навчання, як, наприклад, у нас було з F-16, а 6 місяців. Усі льотно-посадкові технічні можливості у Gripen теж вигідні, ви знаєте — вони можуть злітати і сідати на траси. Володимир Зеленський Президент України

Не можна також ігнорувати той факт, що вказані літаки дуже зручні в питанні застосування зброї.

Коли ми ще не мали F-16, ми вже почали знаходити інструменти, як застосовувати західну зброю на наших українських літаках радянського виробництва. Це забирало у нас місяці, ми не могли застосовувати наявні ракети, тому що не було таких підвісів, — розповів Зеленський.

Президент не приховує, що це було дійсно складно.

Загалом все зводилося до того, що під вказані вимоги розробляли, працювали не лише українські, а й західні інженери.