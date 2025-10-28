Зеленський назвав головні переваги літаків Gripen

Український лідер Володимир Зеленський наголошує, що серед ключових переваг винищувачів Gripen – дешеве обслуговування, здатність сідати на трасі та застосовувати усі наявні в Україні ракети.
Головні тези:
- Питання постачання 150 винищувачів Gripen уже узгоджено.
- Також досягнуто домовленості про локалізацію вказаних винищувачів.
Чому літаки Gripen настільки унікальні
За словами глави держави, обслуговування цих літаків дійсно бюджетне, бо має бути залучена невелика кількість людей.
Не можна також ігнорувати той факт, що вказані літаки дуже зручні в питанні застосування зброї.
Президент не приховує, що це було дійсно складно.
Загалом все зводилося до того, що під вказані вимоги розробляли, працювали не лише українські, а й західні інженери.
