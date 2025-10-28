Зеленский назвал главные преимущества самолетов Gripen

Украинский лидер Владимир Зеленский отмечает, что среди ключевых преимуществ истребителей Gripen – дешевое обслуживание, способность садиться на трассе и применять все имеющиеся в Украине ракеты.

Почему самолеты Gripen настолько уникальны

По словам главы государства, обслуживание этих самолетов действительно бюджетное, потому что должно быть привлечено небольшое количество людей.

Для нашего пилота со специальностью и опытом это не полтора года обучения, как, например, у нас было F-16, а 6 месяцев. Все летно-посадочные технические возможности у Gripen тоже выгодны, вы знаете — они могут взлетать и садиться на трассы. Владимир Зеленский Президент Украины

Нельзя также игнорировать тот факт, что указанные самолеты очень удобны в вопросе применения оружия.

Когда у нас еще не было F-16, мы уже начали находить инструменты, как применять западное оружие на наших украинских самолетах советского производства. Это отнимало у нас месяцы, мы не могли применять имеющиеся ракеты, потому что не было таких подвесов, — рассказал Зеленский. Поделиться

Президент не скрывает, что это действительно было сложно.

В общем, все сводилось к тому, что под указанные требования разрабатывали, работали не только украинские, но и западные инженеры.