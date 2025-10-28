Зеленский назвал главные преимущества самолетов Gripen

Украинский лидер Владимир Зеленский отмечает, что среди ключевых преимуществ истребителей Gripen – дешевое обслуживание, способность садиться на трассе и применять все имеющиеся в Украине ракеты.
Главные тезисы
- Самолеты Gripen позволяют максимально использовать имеющиеся в Украине ракеты.
- Уже достигнута договоренность о локализации указанных истребителей.
Почему самолеты Gripen настолько уникальны
По словам главы государства, обслуживание этих самолетов действительно бюджетное, потому что должно быть привлечено небольшое количество людей.
Нельзя также игнорировать тот факт, что указанные самолеты очень удобны в вопросе применения оружия.
Президент не скрывает, что это действительно было сложно.
В общем, все сводилось к тому, что под указанные требования разрабатывали, работали не только украинские, но и западные инженеры.
