Зеленский назвал главные преимущества самолетов Gripen
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Украинский лидер Владимир Зеленский отмечает, что среди ключевых преимуществ истребителей Gripen – дешевое обслуживание, способность садиться на трассе и применять все имеющиеся в Украине ракеты.

  • Самолеты Gripen позволяют максимально использовать имеющиеся в Украине ракеты.
  • Уже достигнута договоренность о локализации указанных истребителей.

По словам главы государства, обслуживание этих самолетов действительно бюджетное, потому что должно быть привлечено небольшое количество людей.

Для нашего пилота со специальностью и опытом это не полтора года обучения, как, например, у нас было F-16, а 6 месяцев. Все летно-посадочные технические возможности у Gripen тоже выгодны, вы знаете — они могут взлетать и садиться на трассы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Нельзя также игнорировать тот факт, что указанные самолеты очень удобны в вопросе применения оружия.

Когда у нас еще не было F-16, мы уже начали находить инструменты, как применять западное оружие на наших украинских самолетах советского производства. Это отнимало у нас месяцы, мы не могли применять имеющиеся ракеты, потому что не было таких подвесов, — рассказал Зеленский.

Президент не скрывает, что это действительно было сложно.

В общем, все сводилось к тому, что под указанные требования разрабатывали, работали не только украинские, но и западные инженеры.

Так вот насчет Gripen — на него цепляется все. Наверное, почти все из того, что использует Украина — ракеты и другое оружие, — это все можно туда подцепить, — объяснил украинский лидер.

