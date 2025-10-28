Орбан заявил о новом "чудо-оружии" ЕС для уничтожения России

Венгерский лидер Виктор Орбан паникует, потому что убежден, что использование Евросоюзом замороженных активов РФ в пользу Украины может стать "предвестником" российско-европейской войны.
Главные тезисы
- По убеждению Орбана, Европа исчерпывает свои силы и деньги.
- Он также лжет, что Украина не сможет самостоятельно существовать после завершения войны.
Орбан снова пугает Европу войной с Россией
Приспешник российского диктатора начал придумывать, что он "собственными глазами увидел, как сегодня все европейские лидеры думают о войне".
Более того, Орбан начал утверждать, что Европа исчерпывает свои силы и деньги.
На этом фоне он добавил, что у Европы "появилось новое чудо-оружие": конфисковать и использовать валютные резервы России в пользу Украины.
По мнению венгерского лидера, уже сейчас речь идет о российско-европейском конфликте, который может стать предвестником войны.
