Орбан заявил о новом "чудо-оружии" ЕС для уничтожения России

Венгерский лидер Виктор Орбан паникует, потому что убежден, что использование Евросоюзом замороженных активов РФ в пользу Украины может стать "предвестником" российско-европейской войны.

Орбан снова пугает Европу войной с Россией

Приспешник российского диктатора начал придумывать, что он "собственными глазами увидел, как сегодня все европейские лидеры думают о войне".

Более того, Орбан начал утверждать, что Европа исчерпывает свои силы и деньги.

Самый главный вопрос — кто будет финансировать то, что останется от Украины после войны. У кого есть на это деньги? Граждане какой страны ЕС готовы послать миллиарды евро Украине, которая не способна себя удерживать? Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

На этом фоне он добавил, что у Европы "появилось новое чудо-оружие": конфисковать и использовать валютные резервы России в пользу Украины.

По мнению венгерского лидера, уже сейчас речь идет о российско-европейском конфликте, который может стать предвестником войны.