Орбан заявил о новом "чудо-оружии" ЕС для уничтожения России
Категория
Политика
Дата публикации

Орбан заявил о новом "чудо-оружии" ЕС для уничтожения России

Орбан снова пугает Европу войной с Россией
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Венгерский лидер Виктор Орбан паникует, потому что убежден, что использование Евросоюзом замороженных активов РФ в пользу Украины может стать "предвестником" российско-европейской войны.

Главные тезисы

  • По убеждению Орбана, Европа исчерпывает свои силы и деньги.
  • Он также лжет, что Украина не сможет самостоятельно существовать после завершения войны.

Орбан снова пугает Европу войной с Россией

Приспешник российского диктатора начал придумывать, что он "собственными глазами увидел, как сегодня все европейские лидеры думают о войне".

Более того, Орбан начал утверждать, что Европа исчерпывает свои силы и деньги.

Самый главный вопрос — кто будет финансировать то, что останется от Украины после войны. У кого есть на это деньги? Граждане какой страны ЕС готовы послать миллиарды евро Украине, которая не способна себя удерживать?

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

На этом фоне он добавил, что у Европы "появилось новое чудо-оружие": конфисковать и использовать валютные резервы России в пользу Украины.

По мнению венгерского лидера, уже сейчас речь идет о российско-европейском конфликте, который может стать предвестником войны.

Только прямые переговоры между Россией и Европой могут предотвратить эскалацию конфликта. Мы настаивали на этом во время последних встреч, — заявил Виктор Орбан.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Посланец Путина назвал 3 элемента для завершения войны
Посланник Путина озвучил новые требования
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай отказывается от любимого сорта нефти РФ
Санкции США ударили и по РФ, и по Китаю
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал главные преимущества самолетов Gripen
Почему самолеты Gripen настолько уникальны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?