Венгерский лидер Виктор Орбан официально подтвердил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом планирует разъяснить последнему, почему его страна настолько зависима от российских энергоносителей.

Орбан придумал новую порцию оправданий

Венгерский лидер традиционно напомнил, что его страна не имеет выхода к морю, поэтому напрямую зависит от наземных маршрутов, по которым энергоносители могут поступать в Венгрию.

И если мы не приспособимся к этой ситуации, у нас не будет энергоносителей. Виктор Орбан Премьер Венгрии

Он также добавил, что намерен объяснить это официальному Вашингтону.

Ключевая цель команды Виктора Орбана — добиться хоть какого-нибудь освобождения от американских санкций против российских компаний "Роснефть" и "ЛУКойл".

Каждое государство имеет право на защиту на национальном уровне от такой системы санкций, — цинично заявил глава правительства Венгрии. Поделиться

Орбан постоянно публично пугает тем, что без российских энергоносителей цены на энергию в его стране "взлетят к небесам".

Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп рассчитывает на тотальный отказ Европы от российской нефти и газа. На этом фоне он объявил жесткие санкции против компаний "Роснефть" и "ЛУКойл".

Виктор Орбан не скрывает, что его команда делает все возможное, чтобы обойти эти ограничения.