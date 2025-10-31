Венгерский лидер Виктор Орбан официально подтвердил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом планирует разъяснить последнему, почему его страна настолько зависима от российских энергоносителей.
Главные тезисы
- Орбан не отказывается от пророссийской позиции даже под давлением Трампа.
- Он паникует из-за того, что цены в Венгрии "взлетят к небесам".
Орбан придумал новую порцию оправданий
Венгерский лидер традиционно напомнил, что его страна не имеет выхода к морю, поэтому напрямую зависит от наземных маршрутов, по которым энергоносители могут поступать в Венгрию.
Он также добавил, что намерен объяснить это официальному Вашингтону.
Ключевая цель команды Виктора Орбана — добиться хоть какого-нибудь освобождения от американских санкций против российских компаний "Роснефть" и "ЛУКойл".
Орбан постоянно публично пугает тем, что без российских энергоносителей цены на энергию в его стране "взлетят к небесам".
Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп рассчитывает на тотальный отказ Европы от российской нефти и газа. На этом фоне он объявил жесткие санкции против компаний "Роснефть" и "ЛУКойл".
Виктор Орбан не скрывает, что его команда делает все возможное, чтобы обойти эти ограничения.
