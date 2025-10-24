Орбан ответил, почему не заблокировал 19 пакет санкций ЕС против РФ
Орбан ответил, почему не заблокировал 19 пакет санкций ЕС против РФ

Орбан
Источник:  Telex

Венгерский лидер Виктор Орбан утверждает, что его команда не ветировала последний пакет санкций ЕС против России, потому что с него убрали все вредное для Венгрии.

Главные тезисы

  • Орбан заявил, что Венгрия потеряла десятки миллиардов евро из-за войны РФ против Украины.
  • Он также добавил, что ищет способ обойти санкции США против российских нефтяных компаний.

Орбан объяснил свое неожиданное решение

Мы убрали все, что было плохо для Венгрии, — заверил премьер-министр страны.

Как отметил Виктор Орбан, несмотря на то, что это решение "продолжает политику санкций, которая является фундаментально неправильной", оно "не влияет на Венгрию негативно".

По его убеждению, сумма, которую потеряла в войне венгерская экономика, колеблется от 20 до 30 миллиардов евро.

Однако пророссийский политик не уточнил, сколько из этого он связывает с санкциями ЕС против РФ.

Виктор Орбан официально подтвердил, что члены его команды активно ищут способы обойти санкции США против российских нефтяных компаний.

Как уже упоминалось ранее, утром 23 октября власти ЕС наконец утвердили 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.

До финального одобрения пакет санкций тормозила позиция Словакии, которая требовала от Еврокомиссии учесть ее оговорку по автомобилям с двигателями внутреннего сгорания и регулированию цен на энергоносители.

