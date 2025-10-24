Венгерский лидер Виктор Орбан утверждает, что его команда не ветировала последний пакет санкций ЕС против России, потому что с него убрали все вредное для Венгрии.

Орбан объяснил свое неожиданное решение

Мы убрали все, что было плохо для Венгрии, — заверил премьер-министр страны. Поделиться

Как отметил Виктор Орбан, несмотря на то, что это решение "продолжает политику санкций, которая является фундаментально неправильной", оно "не влияет на Венгрию негативно".

По его убеждению, сумма, которую потеряла в войне венгерская экономика, колеблется от 20 до 30 миллиардов евро.

Однако пророссийский политик не уточнил, сколько из этого он связывает с санкциями ЕС против РФ.

Виктор Орбан официально подтвердил, что члены его команды активно ищут способы обойти санкции США против российских нефтяных компаний.

Как уже упоминалось ранее, утром 23 октября власти ЕС наконец утвердили 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.