В Польше начался суд над экс-президентом Дудой

24 октября в окружном суде Варшавы стартовал судебный процесс над бывшим лидером Польши Анджеем Дудой. Главная причина — его скандальное заявление о зрителях фильма Агнешки Голланд "Зеленая граница".
Главные тезисы
- Сам Дуда отрицает свою вину, утверждая, что он просто цитировал других людей.
- Иск против бывшего президента был подан Центром мониторинга расистского и ксенофобского поведения.
Дуда предстал перед судом
Громкий скандал разразился после того, как бывший польский лидер заявил, что фильм Агнешки Голланд "Зеленая граница" смотрят "только свиньи".
Что важно понимать, иск против экс-президента подал Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.
Последний утверждает, что политик своими словами "оскорбил граждан собственной страны".
В центре сюжета ленты "Зеленый кородир" — история о том, как беженцы с Ближнего Востока и Африки пытаются добраться до Европейского Союза "зеленой границей" между Беларусью и Польшей.
