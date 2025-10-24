В Польше начался суд над экс-президентом Дудой
В Польше начался суд над экс-президентом Дудой

Дуда
Источник:  RMF 24

24 октября в окружном суде Варшавы стартовал судебный процесс над бывшим лидером Польши Анджеем Дудой. Главная причина — его скандальное заявление о зрителях фильма Агнешки Голланд "Зеленая граница".

  • Сам Дуда отрицает свою вину, утверждая, что он просто цитировал других людей.
  • Иск против бывшего президента был подан Центром мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

Дуда предстал перед судом

Громкий скандал разразился после того, как бывший польский лидер заявил, что фильм Агнешки Голланд "Зеленая граница" смотрят "только свиньи".

В кинотеатре сидят только свиньи, — неожиданно для всех сказал тогда Анджей Дуда.

Что важно понимать, иск против экс-президента подал Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

Последний утверждает, что политик своими словами "оскорбил граждан собственной страны".

В центре сюжета ленты "Зеленый кородир" — история о том, как беженцы с Ближнего Востока и Африки пытаются добраться до Европейского Союза "зеленой границей" между Беларусью и Польшей.

Тот факт, что госпожа Голланд таким образом показывает польских служащих, которые выполняют свою работу для польского общества, для безопасности всех нас, безопасности Польши, я не удивляюсь, что офицеры Пограничной службы, которые посмотрели этот фильм, использовали лозунг "Только свиньи сидят в кинотеатре”, — заявил тогда Дуда.

