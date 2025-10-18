Британский принц Эндрю отказался от титула после громких скандалов

Британский принц Эндрю официально подтвердил, что отказывается от титула герцога Йоркского. Это произошло на фоне длительной критики его поведения и связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальных преступлениях.

Принц Эндрю принял окончательное решение

Эндрю — младший брат короля Чарльза и второй сын покойной королевы Елизаветы.

В последние годы он много раз попадал под шквал критики, прежде всего из-за своих связей с Эпштейном.

Более того, решение суда в 2025 году подтвердило, что правительство Великобритании считало одного из близких деловых партнеров принца китайским шпионом.

На фоне последних событий Эндрю заверил, что оборвал какие-либо контакты с этим бизнесменом.

Принц озабочен тем фактом, что "постоянные обвинения в его адрес" отвлекают внимание от работы короля Чарльза и более широкой деятельности британской королевской семьи.

По согласию Его Величества мы считаем, что я должен сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать титул и почести, предоставленные мне. Как я уже заявлял ранее, я категорически отрицаю обвинения против меня, — заявил Эндрю.

Что важно понимать, 65-летний Эндрю был восьмым в очереди на престол.