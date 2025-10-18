Британский принц Эндрю отказался от титула после громких скандалов
Категория
Мир
Дата публикации

Британский принц Эндрю отказался от титула после громких скандалов

Принц Эндрю принял окончательное решение
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Британский принц Эндрю официально подтвердил, что отказывается от титула герцога Йоркского. Это произошло на фоне длительной критики его поведения и связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальных преступлениях.

Главные тезисы

  • Принц Эндрю согласовал свой шаг с членами королевской семьи.
  • Сейчас он ведет непубличную жизнь и ничего не планирует менять.

Принц Эндрю принял окончательное решение

Эндрю — младший брат короля Чарльза и второй сын покойной королевы Елизаветы.

В последние годы он много раз попадал под шквал критики, прежде всего из-за своих связей с Эпштейном.

Более того, решение суда в 2025 году подтвердило, что правительство Великобритании считало одного из близких деловых партнеров принца китайским шпионом.

На фоне последних событий Эндрю заверил, что оборвал какие-либо контакты с этим бизнесменом.

Принц озабочен тем фактом, что "постоянные обвинения в его адрес" отвлекают внимание от работы короля Чарльза и более широкой деятельности британской королевской семьи.

По согласию Его Величества мы считаем, что я должен сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать титул и почести, предоставленные мне. Как я уже заявлял ранее, я категорически отрицаю обвинения против меня, — заявил Эндрю.

Что важно понимать, 65-летний Эндрю был восьмым в очереди на престол.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Король Нидерландов призвал страну "вооружаться до зубов"
Король Нидерландов призывает свою страну не игнорировать угрозу
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У короля Чарльза есть интересный план относительно Трампа и Украины
Король Чарльз попытается убедить Трампа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Король Британии Чарльз III призвал Трампа и союзников объединиться для поддержки Украины
встреча

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?