Британский принц Эндрю отказался от титула после громких скандалов

Британский принц Эндрю официально подтвердил, что отказывается от титула герцога Йоркского. Это произошло на фоне длительной критики его поведения и связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальных преступлениях.
Главные тезисы
- Принц Эндрю согласовал свой шаг с членами королевской семьи.
- Сейчас он ведет непубличную жизнь и ничего не планирует менять.
Принц Эндрю принял окончательное решение
Эндрю — младший брат короля Чарльза и второй сын покойной королевы Елизаветы.
В последние годы он много раз попадал под шквал критики, прежде всего из-за своих связей с Эпштейном.
Более того, решение суда в 2025 году подтвердило, что правительство Великобритании считало одного из близких деловых партнеров принца китайским шпионом.
На фоне последних событий Эндрю заверил, что оборвал какие-либо контакты с этим бизнесменом.
Принц озабочен тем фактом, что "постоянные обвинения в его адрес" отвлекают внимание от работы короля Чарльза и более широкой деятельности британской королевской семьи.
Что важно понимать, 65-летний Эндрю был восьмым в очереди на престол.
