Британський принц Ендрю відмовився від титулу після гучних скандалів

Британський принц Ендрю офіційно підтвердив, що відмовляється від титулу герцога Йоркського. Це сталося на тлі тривалої критики його поведінки та зв'язків із американським фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинуватили у сексуальних злочинах.

Принц Ендрю ухвалив остаточне рішення

Ендрю — молодший брат короля Чарльза та другий син покійної королеви Єлизавети.

Протягом останніх років він багато разів потрапляв під шквал критики, передусім через свої зв'язки з Епштейном.

Ба більше, рішення суду у 2025 році підтвердило, що уряд Великої Британії вважав одного з близьких ділових партнерів принца китайським шпигуном.

На тлі останніх подій Ендрю запевнив, що обірвав будь-які контакти з цим бізнесменом.

Принц стурбований тим фактом, що "постійні звинувачення на його адресу" відволікають увагу від роботи короля Чарльза та більш широкої діяльності британської королівської родини.

За згодою Його Величності, ми вважаємо, що я повинен зробити ще один крок. Тому я більше не буду використовувати титул та почесті, які були мені надані. Як я вже заявляв раніше, я категорично заперечую звинувачення проти мене, — заявив Ендрю. Поширити

Що важливо розуміти, 65-річний Ендрю був восьмим у черзі на престол.