У Польщі розпочався суд над експрезидентом Дудою

24 жовтня в окружному суді Варшави стартував судовий процес над колишнім лідером Польщі Анджеєм Дудою. Головна причина — його скандальна заява про глядачів фільму Агнешки Голланд "Зелений кордон".
Головні тези:
- Сам Дуда заперечує свою провину, стверджуючи, що він просто цитував інших людей.
- Позов проти колишнього президента був поданий Центром моніторингу расистської та ксенофобської поведінки.
Дуда постав перед судом
Гучний скандал спалахнув після того, як колишній польський лідер заявив, що фільм Агнешки Голланд "Зелений кордон" дивляться “тільки свині”.
Що важливо розуміти, позов проти експрезидента подав Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки.
Останній стверджує, що політик своїми словами "образив громадян власної країни".
У центрі сюжету стрічки “Зелений кородир” — історія про те, як біженці з Близького Сходу й Африки намагаються дістатися до Європейського Союзу "зеленим кордоном" між Білоруссю і Польщею.
