Зеленский прибыл к королю Чарльзу в Виндзорский замок — видео

24 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию, где в Лондоне его принял король Чарльз III.
Главные тезисы
- В этот же день украинский лидер планирует встретиться с Киром Стармером.
- Также 24 октября в Лондоне стартует новое заседание "Коалиции решительных".
Зеленский встретился с Чарльзом III
О неанонсированном визите украинского лидера в Лондон сообщает Sky News.
Журналисты обращают внимание на то, что Владимира Зеленского приняли королевским салютом, а когда он вошел во внутренний дворик замка, раздался гимн Украины.
Кроме того, главу государства пригласили осмотреть 1-й батальон гвардии гренадеров, после чего пригласили внутрь замка.
По предварительным данным, после завершения встречи с королем Владимир Зеленский отправится на Даунинг-стрит, чтобы встретиться с главой правительства Киром Стармером.
Также 24 октября в Лондоне должно начаться заседание "Коалиции решительных" в гибридном формате.
Недавно Владимир Зеленский официально подтвердил, что скоординировал позиции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в ходе общения на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
Как уже упоминалось ранее, во время последнего заседания "Коалиции решительных" в начале сентября принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей мира.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-