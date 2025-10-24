Зеленский прибыл к королю Чарльзу в Виндзорский замок — видео
Зеленский прибыл к королю Чарльзу в Виндзорский замок — видео

Зеленский встретился с Чарльзом III
Источник:  Sky News

24 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию, где в Лондоне его принял король Чарльз III.

  • В этот же день украинский лидер планирует встретиться с Киром Стармером.
  • Также 24 октября в Лондоне стартует новое заседание "Коалиции решительных".

Зеленский встретился с Чарльзом III

О неанонсированном визите украинского лидера в Лондон сообщает Sky News.

Журналисты обращают внимание на то, что Владимира Зеленского приняли королевским салютом, а когда он вошел во внутренний дворик замка, раздался гимн Украины.

Кроме того, главу государства пригласили осмотреть 1-й батальон гвардии гренадеров, после чего пригласили внутрь замка.

По предварительным данным, после завершения встречи с королем Владимир Зеленский отправится на Даунинг-стрит, чтобы встретиться с главой правительства Киром Стармером.

Также 24 октября в Лондоне должно начаться заседание "Коалиции решительных" в гибридном формате.

Недавно Владимир Зеленский официально подтвердил, что скоординировал позиции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в ходе общения на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Как уже упоминалось ранее, во время последнего заседания "Коалиции решительных" в начале сентября принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей мира.

