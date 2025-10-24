Зеленский прибыл к королю Чарльзу в Виндзорский замок — видео

24 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию, где в Лондоне его принял король Чарльз III.

Зеленский встретился с Чарльзом III

О неанонсированном визите украинского лидера в Лондон сообщает Sky News.

Журналисты обращают внимание на то, что Владимира Зеленского приняли королевским салютом, а когда он вошел во внутренний дворик замка, раздался гимн Украины.

Кроме того, главу государства пригласили осмотреть 1-й батальон гвардии гренадеров, после чего пригласили внутрь замка.

BREAKING: Volodymyr Zelenskyy meets the King at Windsor Castle ahead of Coalition of the Willing meeting in London



Sky's @DominicWaghorn reports ⬇️



Ukraine latest 🔗 https://t.co/Ed4V4JW36d



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/lVPzz4IAGj — Sky News (@SkyNews) October 24, 2025

По предварительным данным, после завершения встречи с королем Владимир Зеленский отправится на Даунинг-стрит, чтобы встретиться с главой правительства Киром Стармером.

Также 24 октября в Лондоне должно начаться заседание "Коалиции решительных" в гибридном формате.

Недавно Владимир Зеленский официально подтвердил, что скоординировал позиции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в ходе общения на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.