Зеленський прибув до короля Чарльза у Віндзорський замок — відео

24 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Великої Британії, де у Лондоні його прийняв король Чарльз III.
Головні тези:
- Цього ж дня український лідер планує зустрітися з Кіром Стармером.
- Також 24 жовтня в Лондоні стартує нове засідання "Коаліції рішучих".
Зеленський зустрівся з Чарльзом III
Про неанонсований візит українського лідера до Лондона повідомляє Sky News.
Журналісти звертають увагу на те, що Володимира Зеленського прийняли королівським салютом, а коли він увійшов до внутрішнього дворика замку, пролунав гімн України.
Окрім того, главу держави запросили оглянути 1-й батальйон гвардії гренадерів, після чого запросили всередину до замку.
За попередніми даними, після завершення зустрічі з королем Володимир Зеленський вирушить на Даунінг-стріт, щоб зустрітися із главою уряду Кіром Стармером.
Також 24 жовтня у Лондоні повинно розпочатися засідання "Коаліції рішучих" у гібридному форматі.
Нещодавно Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що скоординував позиції із французьким колегою Емманюелем Макроном під час спілкування на полях саміту лідерів ЄС в Брюсселі.
Як уже згадувалося раніше, під час останнього засідання "Коаліції рішучих" на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-