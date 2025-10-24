Зеленський прибув до короля Чарльза у Віндзорський замок — відео
Read in English
Джерело:  Sky News

24 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Великої Британії, де у Лондоні його прийняв король Чарльз III.

Головні тези:

  • Цього ж дня український лідер планує зустрітися з Кіром Стармером.
  • Також 24 жовтня в Лондоні стартує нове засідання "Коаліції рішучих".

Про неанонсований візит українського лідера до Лондона повідомляє Sky News.

Журналісти звертають увагу на те, що Володимира Зеленського прийняли королівським салютом, а коли він увійшов до внутрішнього дворика замку, пролунав гімн України.

Окрім того, главу держави запросили оглянути 1-й батальйон гвардії гренадерів, після чого запросили всередину до замку.

За попередніми даними, після завершення зустрічі з королем Володимир Зеленський вирушить на Даунінг-стріт, щоб зустрітися із главою уряду Кіром Стармером.

Також 24 жовтня у Лондоні повинно розпочатися засідання "Коаліції рішучих" у гібридному форматі.

Нещодавно Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що скоординував позиції із французьким колегою Емманюелем Макроном під час спілкування на полях саміту лідерів ЄС в Брюсселі.

Як уже згадувалося раніше, під час останнього засідання "Коаліції рішучих" на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу.

