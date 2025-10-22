Україна готова до дипломатичних кроків стосовно закінчення війни проти РФ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дипломатії з РФ для завершення війни, але не за умови дарування агресору своєї землі.

Україна готова до перемовин із Росією — Зеленський

Про це він сказав на пресконференції 22 жовтня під час візиту до Швеції.

Зеленський вкотре повторив, що Україна готова до припинення вогню та до дипломатичних кроків для зупинки війни.

Але не за умов, що ми повинні звідкись виходити, даруючи агресору свою землю, свої території. Безумовно, це питання не про кілометри, це питання про домівки, про наших людей, історію. Це наша територіальна цілісність. Володимир Зеленський Президент України

Він зазначив, що говорив про це і президенту США Дональду Трампу.

Водночас за словами Зеленського, Україна не бачить готовності до дипломатії з боку Росії.

Всі ті дипломатичні потуги, які вона демонструє своїми дзвінками або меседжами — для того, щоби відкласти сильні рішення Америки і Європи, як ось запровадження санкцій.

Він наголосив, що коли Росія буде готова до дипломатії, "ми це побачимо".