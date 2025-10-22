Україна готова до дипломатичних кроків стосовно закінчення війни проти РФ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дипломатії з РФ для завершення війни, але не за умови дарування агресору своєї землі.
Головні тези:
- Україна готова до дипломатії з РФ для завершення війни, залишаючи за собою територіальну цілісність.
- Володимир Зеленський висловив готовність до припинення вогню та дипломатичних кроків у відносинах з Росією.
- Президент наголосив, що Україна не бачить готовності до дипломатії з боку РФ, але відкрита до співпраці, коли Росія буде готова.
Україна готова до перемовин із Росією — Зеленський
Про це він сказав на пресконференції 22 жовтня під час візиту до Швеції.
Зеленський вкотре повторив, що Україна готова до припинення вогню та до дипломатичних кроків для зупинки війни.
Він зазначив, що говорив про це і президенту США Дональду Трампу.
Водночас за словами Зеленського, Україна не бачить готовності до дипломатії з боку Росії.
Всі ті дипломатичні потуги, які вона демонструє своїми дзвінками або меседжами — для того, щоби відкласти сильні рішення Америки і Європи, як ось запровадження санкцій.
Він наголосив, що коли Росія буде готова до дипломатії, "ми це побачимо".
