Зеленський закликав США запускати спільні проєкти з українськими виробниками дронів

Зеленський закликав американські компанії спільно з українськими виробниками випускати дрони

Про це він сказав на зустрічі з журналістами.

Наша позиція: використання далекобійної зброї США — це інтерес двох сторін. У комбінованих операціях України деякий відсоток займають далекобійні ракети, а більшість займає українське виробництво дронів і українське виробництво ракет. Тому це і є комбінована операція, щоб досягти позитивного результату щодо військових цілей. Володимир Зеленський Президент України

За словами Зеленського, Україна не має поки що таких технологій, як ракети Tomahawk, здатних бити на відстань понад 1000 км. Водночас за його словами, у США кажуть, що у них мало таких ракет.

Так само, коли, наприклад, американська сторона каже: "А що буде, якщо проти нас, а у нас мало Tomahawk?" А я пояснюю, що у сучасній війні "розріджують" системи ППО не ракетами, а дронами. Не дай Боже, що хтось буде щось застосовувати проти вас, але ви маєте знати, що вам знадобляться десятки тисяч дронів. Тому що працюють саме комбіновані атаки. Тому я й сказав, що ми не тільки хочемо купити ваші відповідні ракети, тому що у нас поки що таких немає, але ми вам дамо дрони.

Президент сказав, що у США розвинута промисловість і вони самі можуть виробляти дрони, але потрібна практика на полі бою.

США мають велику індустрію, але сама індустрія каже: "Вашої практики сьогодні у нас немає. І, безумовно, ваші дрони сьогодні найкращі". І тому я сказав, що ми готові і продавати, і з урахуванням нашого партнерства, якщо ми можемо мати ваші ракети, ми готові давати. Поширити

Він закликав американські компанії запрошувати українських виробників дронів у США і запускати спільне виробництво.