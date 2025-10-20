Зеленський закликав США запускати спільні проєкти з українськими виробниками дронів
Зеленський закликав США запускати спільні проєкти з українськими виробниками дронів

Джерело:  Суспільне

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова поділитися зі США досвідом виробництва і використання дронів. Київ також готовий до укладання угоди Drone Deal щодо закупівлі українських дронів.

Головні тези:

  • Зеленський закликав розвивати спільні проєкти з українськими виробниками дронів у рамках партнерства з США.
  • Україна готова поділитися досвідом та технологіями виробництва дронів з американськими партнерами.
  • Комбіновані операції у військовій сфері передбачають поєднання дронів та далекобійних ракет для досягнення позитивного результату.

Зеленський закликав американські компанії спільно з українськими виробниками випускати дрони

Про це він сказав на зустрічі з журналістами.

Наша позиція: використання далекобійної зброї США — це інтерес двох сторін. У комбінованих операціях України деякий відсоток займають далекобійні ракети, а більшість займає українське виробництво дронів і українське виробництво ракет. Тому це і є комбінована операція, щоб досягти позитивного результату щодо військових цілей.

За словами Зеленського, Україна не має поки що таких технологій, як ракети Tomahawk, здатних бити на відстань понад 1000 км. Водночас за його словами, у США кажуть, що у них мало таких ракет.

Так само, коли, наприклад, американська сторона каже: "А що буде, якщо проти нас, а у нас мало Tomahawk?" А я пояснюю, що у сучасній війні "розріджують" системи ППО не ракетами, а дронами. Не дай Боже, що хтось буде щось застосовувати проти вас, але ви маєте знати, що вам знадобляться десятки тисяч дронів. Тому що працюють саме комбіновані атаки. Тому я й сказав, що ми не тільки хочемо купити ваші відповідні ракети, тому що у нас поки що таких немає, але ми вам дамо дрони.

Президент сказав, що у США розвинута промисловість і вони самі можуть виробляти дрони, але потрібна практика на полі бою.

США мають велику індустрію, але сама індустрія каже: "Вашої практики сьогодні у нас немає. І, безумовно, ваші дрони сьогодні найкращі". І тому я сказав, що ми готові і продавати, і з урахуванням нашого партнерства, якщо ми можемо мати ваші ракети, ми готові давати.

Він закликав американські компанії запрошувати українських виробників дронів у США і запускати спільне виробництво.

Ми завжди казали, що є два аспекти: Mega Deal — щодо закупки американської зброї, і Drone Deal — щодо закупки українських дронів. І вони йдуть поруч. Тому що в Mega Deal є різні ракети, і відповідні засоби ППО. А в Drone Deal є всі ті інші дрони, які нам сьогодні потрібні, і ми щось не можемо продавати, і ті, які ми можемо експортувати. Я наводив приклад з морськими дронами. Чотири тисячі ми виробляємо, 2 тисячі нам потрібні. Чому б ці 2 тисячі не продати партнерам? Це нормально. Нехай компанії продають. Ми ж купуємо зброю. І нехай наші компанії продають.

