"Ми наблизились до можливого закінчення війни". Зеленський оцінив миротворчі зусилля Трампа

Україна разом зі світовими партнерами наблизилась до можливого завершення війни з Росією. Передусім цьому сприяють зусилля президента США Дональда Трампа.

Зеленський оцінив миротворчі зусилля Трампа

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський журналістам.

Зеленський наголосив, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, а її масштаби значно перевищують інші збройні конфлікти.

Я не хочу принижувати або перебільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході, і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія. Володимир Зеленський Президент України

Президент підкреслив, що попри спільний біль і втрати, війна в Україні відрізняється рівнем застосованих засобів і масштабом операцій.

Там є, безумовно, такі ж жертви, такі ж живі люди, і, на жаль, великі втрати. Але це не можна порівняти. Втрати, засоби і обсяг війни не можна просто порівняти.

Він також нагадав, що українська армія вже понад три роки веде бойові дії проти значно потужнішого ворога.

Ми воюємо з армією Росії. Тому цю війну так швидко закінчити не вдається. Поширити

Водночас Зеленський заявив, що останнім часом з’явились передумови для реального просування до миру.

Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України.

За словами Зеленського, у міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни.

Такий у нього і у світі настрій: давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України.

Президент додав, що Україна активно користується цим настроєм, аби посилити свій тиск на Росію як військово, так і дипломатично.