"Ми наблизились до можливого закінчення війни". Зеленський оцінив миротворчі зусилля Трампа

Україна разом зі світовими партнерами наблизилась до можливого завершення війни з Росією. Передусім цьому сприяють зусилля президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Україна наблизилась до можливого завершення війни з Росією завдяки спільним діям зі світовими партнерами, зокрема президента США Дональда Трампа.
- Зеленський підкреслює унікальність ситуації в Україні, наголошуючи на значному рівні військових дій та масштабах конфлікту.
- Президент вказує на помітні політичні зміни, що дозволяють розглядати реальні перспективи досягнення миру, а також підсилювати тиск на Росію як військово, так і дипломатично.
Зеленський оцінив миротворчі зусилля Трампа
Про це сказав Президент України Володимир Зеленський журналістам.
Зеленський наголосив, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, а її масштаби значно перевищують інші збройні конфлікти.
Президент підкреслив, що попри спільний біль і втрати, війна в Україні відрізняється рівнем застосованих засобів і масштабом операцій.
Там є, безумовно, такі ж жертви, такі ж живі люди, і, на жаль, великі втрати. Але це не можна порівняти. Втрати, засоби і обсяг війни не можна просто порівняти.
Він також нагадав, що українська армія вже понад три роки веде бойові дії проти значно потужнішого ворога.
Водночас Зеленський заявив, що останнім часом з’явились передумови для реального просування до миру.
Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України.
За словами Зеленського, у міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни.
Такий у нього і у світі настрій: давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України.
Президент додав, що Україна активно користується цим настроєм, аби посилити свій тиск на Росію як військово, так і дипломатично.
