"Ми нічого не будемо дарувати агресору". Зеленський поставив на місце команду Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

"Ми нічого не будемо дарувати агресору". Зеленський поставив на місце команду Трампа

Зеленський
Read in English
Джерело:  The Washington Post

Згідно з даними видання The Washington Post, команда президента США Дональда Трампа наразі активно намагається схилити Україну до територіальних “поступок” країні-агресорці Росії, однак український лідер Володимир Зеленський продовжує давати відсіч.

Головні тези:

  • Україна відмовляється віддавати агресору будь-які свої території.
  • Віткофф знову цинічно просуває інтереси Путіна.

США посилюють тиск на Україну

Американські журналісти опублікували статтю з раніше невідомими подробицями зустрічі команд Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, спецпредставник президента США у питаннях Росії Стів Віткофф активно вимагав, щоб Україну віддала країні-агресорці всю Донецьку область.

Фактично він просував вимогу Путіна, яка була озвучена під час останніх телефонних перемовин з Трампом.

Віткофф “аргументував” забаганку диктатора тим, що регіон переважно є російськомовним.

Ми нічого не будемо дарувати агресору, нічого їм не забудемо, — чітко відповів йому Зеленський.

Видання WP звертає увагу на те, що певна частина українців, зокрема і сам Зеленський, виросли, спілкуючись російською мовою, проте “історично це ніколи не було ознакою симпатії до Москви”

Віткофф був головним переговорником Білого дому з Кремлем напередодні зустрічі в Анкориджі, яка, за словами європейських чиновників, стала наслідком його неправильного трактування вимог Росії та засвідчила неможливість досягти значного прогресу, — наголошує видання.

