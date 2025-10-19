"Ми нічого не будемо дарувати агресору". Зеленський поставив на місце команду Трампа

Згідно з даними видання The Washington Post, команда президента США Дональда Трампа наразі активно намагається схилити Україну до територіальних “поступок” країні-агресорці Росії, однак український лідер Володимир Зеленський продовжує давати відсіч.
Головні тези:
- Україна відмовляється віддавати агресору будь-які свої території.
- Віткофф знову цинічно просуває інтереси Путіна.
США посилюють тиск на Україну
Американські журналісти опублікували статтю з раніше невідомими подробицями зустрічі команд Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Вашингтоні.
Як вдалося дізнатися ЗМІ, спецпредставник президента США у питаннях Росії Стів Віткофф активно вимагав, щоб Україну віддала країні-агресорці всю Донецьку область.
Фактично він просував вимогу Путіна, яка була озвучена під час останніх телефонних перемовин з Трампом.
Віткофф “аргументував” забаганку диктатора тим, що регіон переважно є російськомовним.
Видання WP звертає увагу на те, що певна частина українців, зокрема і сам Зеленський, виросли, спілкуючись російською мовою, проте “історично це ніколи не було ознакою симпатії до Москви”
