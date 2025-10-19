Согласно данным издания The Washington Post, команда президента США Дональда Трампа активно пытается склонить Украину к территориальным "уступкам" стране-агрессорке России, однако украинский лидер Владимир Зеленский продолжает давать отпор.

США усиливают давление на Украину

Американские журналисты опубликовали статью с ранее неизвестными подробностями встречи команд Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Как удалось узнать СМИ, спецпредставитель президента США по вопросам России Стив Виткофф активно требовал, чтобы Украину отдала стране-агрессорке всю Донецкую область.

Фактически он продвигал требование Путина, озвученное во время последних телефонных переговоров с Трампом.

Виткофф "аргументировал" прихоть диктатора тем, что регион в основном является русскоязычным.

Мы ничего не будем дарить агрессору, ничего им не забудем, — четко ответил ему Зеленский. Поделиться

Издание WP обращает внимание на то, что определенная часть украинцев, в том числе и сам Зеленский, выросли, общаясь на русском языке, однако "исторически это никогда не было признаком симпатии к Москве"