"Мы ничего не будем дарить агрессору". Зеленский поставил на место команду Трампа

Согласно данным издания The Washington Post, команда президента США Дональда Трампа активно пытается склонить Украину к территориальным "уступкам" стране-агрессорке России, однако украинский лидер Владимир Зеленский продолжает давать отпор.
Главные тезисы
- Украина отказывается отдавать агрессору какие-либо свои территории.
- Виткофф снова цинично продвигает интересы Путина.
США усиливают давление на Украину
Американские журналисты опубликовали статью с ранее неизвестными подробностями встречи команд Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.
Как удалось узнать СМИ, спецпредставитель президента США по вопросам России Стив Виткофф активно требовал, чтобы Украину отдала стране-агрессорке всю Донецкую область.
Фактически он продвигал требование Путина, озвученное во время последних телефонных переговоров с Трампом.
Виткофф "аргументировал" прихоть диктатора тем, что регион в основном является русскоязычным.
Издание WP обращает внимание на то, что определенная часть украинцев, в том числе и сам Зеленский, выросли, общаясь на русском языке, однако "исторически это никогда не было признаком симпатии к Москве"
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-