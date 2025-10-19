Зеленський розкрив зміст нових пропозицій для США

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна зробила пропозиції Сполученим Штатам щодо газової інфраструктури та атомної генерації. Також він додав: США готові поставити в Європу газ і нафту для заміщення постачання з Росії.
Головні тези:
- Штати готові допомогти Україні ослабити Росію.
- Перші кроки у цьому напрямку уже зроблені.
Про що Зеленський домовився з Трампом
Український лідер налаштований зробити все можливе, щоб в Європі залишилося нуль російських енергоресурсів.
Окрім того, вказано, що офіційний Київ озвучив команді Дональда Трампа свої пропозиції стосовно інфраструктури, газу, атомної генерації, а також деяких інших проєктів.
За словами Зеленського, наразі триває робота над деталями.
На цьому тлі глава держави висловив вдячність очільниці Кабміну Юлії Свириденко та всій команді, яка активно працює зі союзниками щодо газу для України й щодо енергетичної підтримки.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-