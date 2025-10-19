Зеленський розкрив зміст нових пропозицій для США
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зеленський розкрив зміст нових пропозицій для США

Володимир Зеленський
Про що Зеленський домовився з Трампом

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна зробила пропозиції Сполученим Штатам щодо газової інфраструктури та атомної генерації. Також він додав: США готові поставити в Європу газ і нафту для заміщення постачання з Росії.

Головні тези:

  • Штати готові допомогти Україні ослабити Росію.
  • Перші кроки у цьому напрямку уже зроблені.

Про що Зеленський домовився з Трампом

Український лідер налаштований зробити все можливе, щоб в Європі залишилося нуль російських енергоресурсів.

Сигнали з Америки чіткі зараз — вони готові поставити у Європу стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання. У нашому регіоні є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, вказано, що офіційний Київ озвучив команді Дональда Трампа свої пропозиції стосовно інфраструктури, газу, атомної генерації, а також деяких інших проєктів.

За словами Зеленського, наразі триває робота над деталями.

На цьому тлі глава держави висловив вдячність очільниці Кабміну Юлії Свириденко та всій команді, яка активно працює зі союзниками щодо газу для України й щодо енергетичної підтримки.

Сьогодні були доповіді щодо цього. Є вагомі результати і в Америці, і також зі Словаччиною. В енергетиці у нас спільне бачення також з нашими іншими партнерами, — додав Зеленський.

