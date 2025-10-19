Зеленский раскрыл содержание новых предложений для США

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина сделала предложения Соединенным Штатам касательно газовой инфраструктуры и атомной генерации. Также он добавил: США готовы поставлять в Европу газ и нефть для замещения поставок из России.
Главные тезисы
- Штаты готовы помочь Украине ослабить Россию.
- Первые шаги в этом направлении уже сделаны.
О чем Зеленский договорился с Трампом
Украинский лидер настроен сделать все возможное, чтобы в Европе осталось ноль российских энергоресурсов.
Кроме того, указано, что официальный Киев озвучил команде Дональда Трампа свои предложения по инфраструктуре, газу, атомной генерации, а также другим проектам.
По словам Зеленского, сейчас идет работа над деталями.
На этом фоне глава государства выразил благодарность главе Кабмина Юлии Свириденко и всей команде, активно работающей с союзниками по газу для Украины и по энергетической поддержке.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-