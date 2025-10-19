Зеленский раскрыл содержание новых предложений для США
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский раскрыл содержание новых предложений для США

Владимир Зеленский
О чем Зеленский договорился с Трампом
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина сделала предложения Соединенным Штатам касательно газовой инфраструктуры и атомной генерации. Также он добавил: США готовы поставлять в Европу газ и нефть для замещения поставок из России.

Главные тезисы

  • Штаты готовы помочь Украине ослабить Россию.
  • Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

О чем Зеленский договорился с Трампом

Украинский лидер настроен сделать все возможное, чтобы в Европе осталось ноль российских энергоресурсов.

Сигналы из Америки четкие сейчас — они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заменить российские поставки. В нашем регионе есть необходимая инфраструктура, есть необходимый потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы гораздо больше.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, указано, что официальный Киев озвучил команде Дональда Трампа свои предложения по инфраструктуре, газу, атомной генерации, а также другим проектам.

По словам Зеленского, сейчас идет работа над деталями.

На этом фоне глава государства выразил благодарность главе Кабмина Юлии Свириденко и всей команде, активно работающей с союзниками по газу для Украины и по энергетической поддержке.

Сегодня были доклады на этот счет. Есть весомые результаты и в Америке, и тоже со Словакией. В энергетике у нас общее видение также с нашими другими партнерами, — добавил Зеленский.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мир неправильно понял решение Трампа касательно Tomahawk
Трамп все еще может передать Украине Tomahawk
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз готовит тайный план для ослабления России
Давление на Россию должно быть усилено
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы ничего не будем дарить агрессору". Зеленский поставил на место команду Трампа
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?