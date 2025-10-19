Зеленский раскрыл содержание новых предложений для США

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина сделала предложения Соединенным Штатам касательно газовой инфраструктуры и атомной генерации. Также он добавил: США готовы поставлять в Европу газ и нефть для замещения поставок из России.

О чем Зеленский договорился с Трампом

Украинский лидер настроен сделать все возможное, чтобы в Европе осталось ноль российских энергоресурсов.

Сигналы из Америки четкие сейчас — они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заменить российские поставки. В нашем регионе есть необходимая инфраструктура, есть необходимый потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы гораздо больше. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, указано, что официальный Киев озвучил команде Дональда Трампа свои предложения по инфраструктуре, газу, атомной генерации, а также другим проектам.

По словам Зеленского, сейчас идет работа над деталями.

На этом фоне глава государства выразил благодарность главе Кабмина Юлии Свириденко и всей команде, активно работающей с союзниками по газу для Украины и по энергетической поддержке.