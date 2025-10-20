"Мы приблизились к возможному окончанию войны". Зеленский оценил миротворческие усилия Трампа

Украина вместе с мировыми партнерами приблизилась к возможному завершению войны с Россией. В первую очередь этому способствуют усилия президента США Дональда Трампа.

Зеленский оценил миротворческие усилия Трампа

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам.

Зеленский подчеркнул, что ситуация в Украине не имеет аналогов в мире, а ее масштабы значительно превышают другие вооруженные конфликты.

Я не хочу унижать или преувеличивать ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент подчеркнул, что, несмотря на общую боль и потери, война в Украине отличается уровнем примененных средств и масштабом операций.

Там есть, безусловно, такие же жертвы, такие же живые люди и, к сожалению, большие потери. Но это не сравнимо. Утраты, средства и размер войны нельзя просто сопоставить.

Он также напомнил, что украинская армия уже более трех лет ведет боевые действия против более мощного врага.

Мы сражаемся с армией России. Поэтому эту войну так быстро окончить не удается. Поделиться

Зеленский заявил, что в последнее время появились предпосылки для реального продвижения к миру.

Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампа удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины.

По словам Зеленского, в международных переговорах формируется мощный политический запрос на завершение войны.

Такое у него и в мире настроение: давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины.

Президент добавил, что Украина активно пользуется этим настроением, чтобы усилить свое давление на Россию, как военно, так и дипломатично.