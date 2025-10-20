"Мы приблизились к возможному окончанию войны". Зеленский оценил миротворческие усилия Трампа

Украина вместе с мировыми партнерами приблизилась к возможному завершению войны с Россией. В первую очередь этому способствуют усилия президента США Дональда Трампа.
Зеленский оценил миротворческие усилия Трампа
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам.
Зеленский подчеркнул, что ситуация в Украине не имеет аналогов в мире, а ее масштабы значительно превышают другие вооруженные конфликты.
Президент подчеркнул, что, несмотря на общую боль и потери, война в Украине отличается уровнем примененных средств и масштабом операций.
Там есть, безусловно, такие же жертвы, такие же живые люди и, к сожалению, большие потери. Но это не сравнимо. Утраты, средства и размер войны нельзя просто сопоставить.
Он также напомнил, что украинская армия уже более трех лет ведет боевые действия против более мощного врага.
Зеленский заявил, что в последнее время появились предпосылки для реального продвижения к миру.
Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампа удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины.
По словам Зеленского, в международных переговорах формируется мощный политический запрос на завершение войны.
Такое у него и в мире настроение: давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины.
Президент добавил, что Украина активно пользуется этим настроением, чтобы усилить свое давление на Россию, как военно, так и дипломатично.
