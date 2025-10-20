Зеленский призвал США запускать совместные проекты с украинскими производителями дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поделиться с США опытом производства и использования дронов. Киев также готов к заключению соглашения Drone Deal по закупке украинских дронов.
Главные тезисы
- Украина готова поделиться опытом производства дронов с американскими партнерами.
- Комбинированные операции в военной сфере с использованием дронов и дальнобойных ракет нацелены на достижение успешных результатов.
- Владимир Зеленский призвал американские компании к совместному производству дронов с украинскими партнерами и заключению соглашения Drone Deal.
Зеленский призвал американские компании совместно с украинскими производителями выпускать дроны
Об этом он сказал сегодня на встрече с журналистами.
По словам Зеленского, у Украины пока нет таких технологий, как ракеты Tomahawk, способных бить на расстояние более 1000 км. В то же время, по его словам, в США говорят, что у них мало таких ракет.
Так же, когда, например, американская сторона говорит: "А что будет, если против нас, а у нас мало Tomahawk?" А я объясняю, что в современной войне "разжижают" системы ПВО не ракетами, а дронами. Не дай Бог, что кто-то будет что-то применять против вас, но вы должны знать, что вам понадобятся десятки тысяч дронов. Потому что работают именно комбинированные атаки. Потому я и сказал, что мы не только хотим купить ваши соответствующие ракеты, потому что у нас пока таких нет, но мы вам дадим дроны.
Президент сказал, что в США развита промышленность, и они сами могут производить дроны, но нужна практика на поле боя.
Он призвал американские компании приглашать украинских производителей дронов в США и запускать совместное производство.
Мы всегда говорили, что есть два аспекта: Mega Deal — по поводу закупки американского оружия, и Drone Deal — по поводу закупки украинских дронов. И они идут рядом. Потому что у Mega Deal есть разные ракеты, и соответствующие средства ПВО. А у Drone Deal есть все те другие дроны, которые нам сегодня нужны, и мы что-то не можем продавать, и те, которые мы можем экспортировать. Я приводил пример с морскими дронами. Четыре тысячи мы производим, 2 тысячи нам нужны. Почему бы эти 2 тысячи не продать партнерам? Это нормально. Пусть компании продают. Мы покупаем оружие. И пускай наши компании продают.
