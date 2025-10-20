Зеленский призвал США запускать совместные проекты с украинскими производителями дронов

Зеленский призвал американские компании совместно с украинскими производителями выпускать дроны

Об этом он сказал сегодня на встрече с журналистами.

Наша позиция: использование дальнобойного оружия США — это интерес двух сторон. В комбинированных операциях Украины некоторый процент занимают дальнобойные ракеты, а большинство занимает украинское производство дронов и украинское производство ракет. Поэтому это и есть комбинированная операция, чтобы достичь положительного результата по военным целям. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, у Украины пока нет таких технологий, как ракеты Tomahawk, способных бить на расстояние более 1000 км. В то же время, по его словам, в США говорят, что у них мало таких ракет.

Так же, когда, например, американская сторона говорит: "А что будет, если против нас, а у нас мало Tomahawk?" А я объясняю, что в современной войне "разжижают" системы ПВО не ракетами, а дронами. Не дай Бог, что кто-то будет что-то применять против вас, но вы должны знать, что вам понадобятся десятки тысяч дронов. Потому что работают именно комбинированные атаки. Потому я и сказал, что мы не только хотим купить ваши соответствующие ракеты, потому что у нас пока таких нет, но мы вам дадим дроны.

Президент сказал, что в США развита промышленность, и они сами могут производить дроны, но нужна практика на поле боя.

США имеют большую индустрию, но сама индустрия говорит: "Вашей практики сегодня у нас нет. И, безусловно, ваши дроны сегодня самые лучшие". Поэтому я сказал, что мы готовы и продавать, и с учетом нашего партнерства, если мы можем иметь ваши ракеты, мы готовы давать. Поделиться

Он призвал американские компании приглашать украинских производителей дронов в США и запускать совместное производство.