Украина готова к дипломатическим шагам насчет окончания войны против РФ — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатии с РФ для завершения войны, но не при условии дарения агрессору своей земли.

Украина готова к переговорам с Россией — Зеленский

Об этом он сказал на пресс-конференции 22 октября во время визита в Швецию.

Зеленский повторил, что Украина готова к прекращению огня и к дипломатическим шагам для остановки войны.

Но не при условии, что мы должны откуда-то выходить, даря агрессору свою землю, свои территории. Безусловно, это вопрос не о километрах, это вопрос о домах, о наших людях, истории. Это наша территориальная цельность. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что говорил об этом и президенту США Дональду Трампу.

В то же время, по словам Зеленского, Украина не видит готовности к дипломатии со стороны России.

Все те дипломатические потуги, которые она демонстрирует своими звонками или месседжами — для того, чтобы отложить сильные решения Америки и Европы, например, введение санкций.

Он подчеркнул, что когда Россия будет готова к дипломатии, "мы это увидим".