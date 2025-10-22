Украина готова к дипломатическим шагам насчет окончания войны против РФ — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатии с РФ для завершения войны, но не при условии дарения агрессору своей земли.
Главные тезисы
- Украина готова к дипломатическим действиям с Россией для наведения мира, сохраняя территориальную целостность.
- Президент Зеленский подчеркнул готовность к прекращению огня и переговорам, но без отказов от своей земли и территорий.
- Украина выражает готовность к сотрудничеству с Россией при готовности последней к дипломатии, но пока не видит соответствующих шагов со стороны РФ.
Украина готова к переговорам с Россией — Зеленский
Об этом он сказал на пресс-конференции 22 октября во время визита в Швецию.
Зеленский повторил, что Украина готова к прекращению огня и к дипломатическим шагам для остановки войны.
Он отметил, что говорил об этом и президенту США Дональду Трампу.
В то же время, по словам Зеленского, Украина не видит готовности к дипломатии со стороны России.
Все те дипломатические потуги, которые она демонстрирует своими звонками или месседжами — для того, чтобы отложить сильные решения Америки и Европы, например, введение санкций.
Он подчеркнул, что когда Россия будет готова к дипломатии, "мы это увидим".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-