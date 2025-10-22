Украина готова к дипломатическим шагам насчет окончания войны против РФ — Зеленский
Украина готова к дипломатическим шагам насчет окончания войны против РФ — Зеленский

Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатии с РФ для завершения войны, но не при условии дарения агрессору своей земли.

  • Украина готова к дипломатическим действиям с Россией для наведения мира, сохраняя территориальную целостность.
  • Президент Зеленский подчеркнул готовность к прекращению огня и переговорам, но без отказов от своей земли и территорий.
  • Украина выражает готовность к сотрудничеству с Россией при готовности последней к дипломатии, но пока не видит соответствующих шагов со стороны РФ.

Украина готова к переговорам с Россией — Зеленский

Об этом он сказал на пресс-конференции 22 октября во время визита в Швецию.

Зеленский повторил, что Украина готова к прекращению огня и к дипломатическим шагам для остановки войны.

Но не при условии, что мы должны откуда-то выходить, даря агрессору свою землю, свои территории. Безусловно, это вопрос не о километрах, это вопрос о домах, о наших людях, истории. Это наша территориальная цельность.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины

Он отметил, что говорил об этом и президенту США Дональду Трампу.

В то же время, по словам Зеленского, Украина не видит готовности к дипломатии со стороны России.

Все те дипломатические потуги, которые она демонстрирует своими звонками или месседжами — для того, чтобы отложить сильные решения Америки и Европы, например, введение санкций.

Он подчеркнул, что когда Россия будет готова к дипломатии, "мы это увидим".

