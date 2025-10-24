Угорський лідер Віктор Орбан стверджує, що його команда не ветувала останній пакет санкцій ЄС проти Росії тому, оскільки з нього прибрали все шкідливе для Угорщини.

Орбан пояснив своє неочікуване рішення

Ми прибрали все, що було погано для Угорщини, — запевнив прем'єр-міністр країни. Поширити

Як зазначив Віктор Орбан, попри те, що це рішення "продовжує політику санкцій, яка є фундаментально неправильною", воно "не впливає на Угорщину негативно".

На його переконання, сума, яку угорська економіка втратила у війні, коливається від 20 до 30 мільярдів євро.

Однак проросійський політик не уточнив, скільки з цього він пов'язує з санкціями ЄС проти РФ.

Віктор Орбан офіційно підтвердив, що члени його команди активно шукають способи обійти санкції США проти російських нафтових компаній.

Як уже згадувалося раніше, вранці 23 жовтня влада ЄС врешті затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.