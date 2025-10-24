Орбан відповів, чому не заблокував 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ
Орбан відповів, чому не заблокував 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Орбан
Джерело:  Telex

Угорський лідер Віктор Орбан стверджує, що його команда не ветувала останній пакет санкцій ЄС проти Росії тому, оскільки з нього прибрали все шкідливе для Угорщини.

Головні тези:

  • Орбан заявив, що Угорщина втратила десятки мільярдів євро через війну РФ проти України.
  • Він також додав, що шукає спосіб обійти санкції США проти російських нафтових компаній.

Орбан пояснив своє неочікуване рішення

Ми прибрали все, що було погано для Угорщини, — запевнив прем'єр-міністр країни.

Як зазначив Віктор Орбан, попри те, що це рішення "продовжує політику санкцій, яка є фундаментально неправильною", воно "не впливає на Угорщину негативно".

На його переконання, сума, яку угорська економіка втратила у війні, коливається від 20 до 30 мільярдів євро.

Однак проросійський політик не уточнив, скільки з цього він пов'язує з санкціями ЄС проти РФ.

Віктор Орбан офіційно підтвердив, що члени його команди активно шукають способи обійти санкції США проти російських нафтових компаній.

Як уже згадувалося раніше, вранці 23 жовтня влада ЄС врешті затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

До фінального схвалення пакета санкцій гальмувала позиція Словаччини, яка вимагала від Єврокомісії врахувати її застереження щодо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та регулювання цін на енергоносії.

