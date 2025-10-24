Росія вперше вдарила КАБами по Одеській області

24 жовтня глава Одеської ОВА Олег Кіпер офіційно підтвердив, що країна-агресорка Росія вперше за всі роки війни застосувала КАБи по мирній Одещині.
Головні тези:
- Керовані авіабомби є високоточною зброєю, яка може призвести до масштабних руйнувань.
- Вони становлять серйозну небезпеку для цивільного населення.
Російські КАБи атакують Одещину
Олег Кіпер звертає увагу місцевого населення на те, що це нова серйозна загроза для регіону, яку в жодному разі не можна ігнорувати.
Що важливо розуміти, удари КАБами становлять колосальну небезпеку для мирних мешканців Одещини, а також можуть призвести до масштабних руйнувань.
Як уже згадувалося раніше, керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї.
Властивість планерування, яка є в КАБ, дозволяє літакам-носіям застосовувати їх без входу до зони об'єктової ППО противника.
