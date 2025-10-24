Росія вперше вдарила КАБами по Одеській області

24 жовтня глава Одеської ОВА Олег Кіпер офіційно підтвердив, що країна-агресорка Росія вперше за всі роки війни застосувала КАБи по мирній Одещині.

Російські КАБи атакують Одещину

Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині! Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону. Олег Кіпер Глава Одеської ОВА

Олег Кіпер звертає увагу місцевого населення на те, що це нова серйозна загроза для регіону, яку в жодному разі не можна ігнорувати.

Що важливо розуміти, удари КАБами становлять колосальну небезпеку для мирних мешканців Одещини, а також можуть призвести до масштабних руйнувань.

Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя — найцінніше. І вірте в ЗСУ! — закликав Олег Кіпер. Поширити

Як уже згадувалося раніше, керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї.