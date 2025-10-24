Росія вперше вдарила КАБами по Одеській області
Олег Кіпер / Одеська ОВА
24 жовтня глава Одеської ОВА Олег Кіпер офіційно підтвердив, що країна-агресорка Росія вперше за всі роки війни застосувала КАБи по мирній Одещині.

Головні тези:

  • Керовані авіабомби є високоточною зброєю, яка може призвести до масштабних руйнувань.
  • Вони становлять серйозну небезпеку для цивільного населення.

Російські КАБи атакують Одещину

Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині! Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Глава Одеської ОВА

Олег Кіпер звертає увагу місцевого населення на те, що це нова серйозна загроза для регіону, яку в жодному разі не можна ігнорувати.

Що важливо розуміти, удари КАБами становлять колосальну небезпеку для мирних мешканців Одещини, а також можуть призвести до масштабних руйнувань.

Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя — найцінніше. І вірте в ЗСУ! — закликав Олег Кіпер.

Як уже згадувалося раніше, керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї.

Властивість планерування, яка є в КАБ, дозволяє літакам-носіям застосовувати їх без входу до зони об'єктової ППО противника.

