Колумбійським “найманцям” армії РФ наказали вбивати українських жінок та дітей

Головне управління розвідки України отримало у своє розпорядження радіоперехоплення, на якому один з російських командирів наказує колумбійським “найманцям” в армії РФ вбивати мирних мешканців України, зокрема жінок та дітей.

Армія РФ схиляє до воєнних злочинів іноземних “найманців”

Воєнна розвідка України змогла зафіксувати воєнний злочин колумбійських “найманців”, які воюють у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади.

Що важливо розуміти, вона входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ.

Під час радіоперехоплення один з польових командирів наказує іспанською мовою страчувати цивільних українців.

Ба більше, окремо воєнний злочинець вимагав стріляти в жінок та дітей.

Коли туман, імла, щоб їх не ідентифікували, нехай ліквідовують всіх людей, які є ворогами: на мотоциклах, на велосипедах, жінок та дітей, жінок та дітей, — наказав російський командир. Поширити

ГУР звертає увагу на те, що вбивства беззахисних українців ― регулярна та інспірована командуванням практика 30-ї мотострілецької бригади РФ.

Як відомо, кілька днів тому солдати РФ скоїли ще один воєнний злочин та розстріляли цивільних осіб в околицях Покровська.