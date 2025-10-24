Колумбійським “найманцям” армії РФ наказали вбивати українських жінок та дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Колумбійським “найманцям” армії РФ наказали вбивати українських жінок та дітей

ГУР
армія РФ
Read in English

Головне управління розвідки України отримало у своє розпорядження радіоперехоплення, на якому один з російських командирів наказує колумбійським “найманцям” в армії РФ вбивати мирних мешканців України, зокрема жінок та дітей.

Головні тези:

  • У центрі уваги ГУР — 30-а окрема мотострілецька бригада РФ.
  • Саме вона доволі часто вдається до вбивств мирних українців.

Армія РФ схиляє до воєнних злочинів іноземних “найманців”

Воєнна розвідка України змогла зафіксувати воєнний злочин колумбійських “найманців”, які воюють у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади.

Що важливо розуміти, вона входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ.

Під час радіоперехоплення один з польових командирів наказує іспанською мовою страчувати цивільних українців.

Ба більше, окремо воєнний злочинець вимагав стріляти в жінок та дітей.

Коли туман, імла, щоб їх не ідентифікували, нехай ліквідовують всіх людей, які є ворогами: на мотоциклах, на велосипедах, жінок та дітей, жінок та дітей, — наказав російський командир.

ГУР звертає увагу на те, що вбивства беззахисних українців ― регулярна та інспірована командуванням практика 30-ї мотострілецької бригади РФ.

Як відомо, кілька днів тому солдати РФ скоїли ще один воєнний злочин та розстріляли цивільних осіб в околицях Покровська.

Тепер російське командування намагається цю практику поширити і на іноземних громадян, що воюють за москву, аби зробити їх співучасниками злочинів проти цивільного населення. ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оприлюднило дані про понад 130 морських суден та капітанів "тіньового флоту" РФ
ГУР
танкер
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Криму. ГУР дронами уразило новітню РЛС армії РФ — відео
ГУР
РЛС
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР ліквідувало трьох російських військових злочинців у Ставрополі — відео
ГУР
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?