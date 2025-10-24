Колумбійським “найманцям” армії РФ наказали вбивати українських жінок та дітей

Головне управління розвідки України отримало у своє розпорядження радіоперехоплення, на якому один з російських командирів наказує колумбійським “найманцям” в армії РФ вбивати мирних мешканців України, зокрема жінок та дітей.
Головні тези:
- У центрі уваги ГУР — 30-а окрема мотострілецька бригада РФ.
- Саме вона доволі часто вдається до вбивств мирних українців.
Армія РФ схиляє до воєнних злочинів іноземних “найманців”
Воєнна розвідка України змогла зафіксувати воєнний злочин колумбійських “найманців”, які воюють у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади.
Що важливо розуміти, вона входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ.
Під час радіоперехоплення один з польових командирів наказує іспанською мовою страчувати цивільних українців.
Ба більше, окремо воєнний злочинець вимагав стріляти в жінок та дітей.
ГУР звертає увагу на те, що вбивства беззахисних українців ― регулярна та інспірована командуванням практика 30-ї мотострілецької бригади РФ.
Як відомо, кілька днів тому солдати РФ скоїли ще один воєнний злочин та розстріляли цивільних осіб в околицях Покровська.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-