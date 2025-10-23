ГУР ліквідувало трьох російських військових злочинців у Ставрополі — відео

22 жовтня внаслідок успішної операції ГУР МО України за підтримки сил Руху визволення Кавказу ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ ЗС РФ.
Головні тези:
- ГУР України разом з Рухом визволення Кавказу ліквідували російських військових злочинців у місті Ставрополь.
- Військовослужбовці 247-го кавказького козацького полку ВДВ ЗС РФ брали участь у бойових діях в Україні та скоювали воєнні злочини.
- Операція пройшла біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі міста.
ГУР ліквідувало російських козаків-десантників у Ставрополі
Гучна подія сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини № 54801 у самому центрі міста Ставрополь (вул. Сєрова, 533).
Солдати та офіцери цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року та “відзначилися” численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення РФ.
