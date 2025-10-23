ГУР ликвидировало трех российских военных преступников в Ставрополе — видео

Громкое событие произошло возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в самом центре города Ставрополь (ул. Серова, 533).

Солдаты и офицеры этого подразделения активно участвовали в боевых действиях в Украине еще с 2014 года и "отличились" многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения РФ.