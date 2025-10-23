ГУР ликвидировало трех российских военных преступников в Ставрополе — видео
ГУР ликвидировало трех российских военных преступников в Ставрополе — видео

22 октября в результате успешной операции ГУР МО Украины при поддержке сил Движения освобождения Кавказа ликвидированы по меньшей мере три военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС РФ.

Главные тезисы

  • Успешная операция ГУР МО Украины и Движения освобождения Кавказа привела к ликвидации трех российских военных преступников в Ставрополе.
  • Участники 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС РФ совершали военные преступления в Украине с 2014 года.
  • Ликвидация произошла возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в центре города.

ГУР ликвидировало российских казаков-десантников в Ставрополе

Громкое событие произошло возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в самом центре города Ставрополь (ул. Серова, 533).

Солдаты и офицеры этого подразделения активно участвовали в боевых действиях в Украине еще с 2014 года и "отличились" многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения РФ.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

