Колумбийским "наемникам" армии РФ приказали убивать украинских женщин и детей

Главное управление разведки Украины получило в свое распоряжение радиоперехват, на котором один из российских командиров приказывает колумбийским наемникам в армии РФ убивать мирных жителей Украины, в том числе женщин и детей.

Армия РФ склоняет к военным преступлениям иностранных "наемников"

Военная разведка Украины смогла зафиксировать военное преступление колумбийских наемников, воюющих в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады.

Что важно понимать, она входит в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ.

Во время радиоперехвата один из полевых командиров приказывает на испанском языке казнить гражданских украинцев.

Более того, отдельно военный преступник требовал стрелять в женщин и детей.

Когда туман, мгла, чтобы их не идентифицировали, пусть ликвидируют всех врагов: на мотоциклах, на велосипедах, женщин и детей, женщин и детей, — приказал российский командир. Поделиться

ГУР обращает внимание на то, что убийства беззащитных украинцев — регулярная и инспирированная командованием практика 30-й мотострелковой бригады РФ.

Как известно, несколько дней назад солдаты РФ совершили еще одно военное преступление и расстреляли гражданских в окрестностях Покровска.