Колумбийским "наемникам" армии РФ приказали убивать украинских женщин и детей

Главное управление разведки Украины получило в свое распоряжение радиоперехват, на котором один из российских командиров приказывает колумбийским наемникам в армии РФ убивать мирных жителей Украины, в том числе женщин и детей.
Главные тезисы
- В центре внимания ГУР – 30-я отдельная мотострелковая бригада РФ.
- Именно она довольно часто прибегает к убийствам мирных украинцев.
Армия РФ склоняет к военным преступлениям иностранных "наемников"
Военная разведка Украины смогла зафиксировать военное преступление колумбийских наемников, воюющих в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады.
Что важно понимать, она входит в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ.
Во время радиоперехвата один из полевых командиров приказывает на испанском языке казнить гражданских украинцев.
Более того, отдельно военный преступник требовал стрелять в женщин и детей.
ГУР обращает внимание на то, что убийства беззащитных украинцев — регулярная и инспирированная командованием практика 30-й мотострелковой бригады РФ.
Как известно, несколько дней назад солдаты РФ совершили еще одно военное преступление и расстреляли гражданских в окрестностях Покровска.
