Колумбийским "наемникам" армии РФ приказали убивать украинских женщин и детей
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР
Армия РФ склоняет к военным преступлениям иностранных "наемников"
Read in English
Читати українською

Главное управление разведки Украины получило в свое распоряжение радиоперехват, на котором один из российских командиров приказывает колумбийским наемникам в армии РФ убивать мирных жителей Украины, в том числе женщин и детей.

Главные тезисы

  • В центре внимания ГУР – 30-я отдельная мотострелковая бригада РФ.
  • Именно она довольно часто прибегает к убийствам мирных украинцев.

Армия РФ склоняет к военным преступлениям иностранных "наемников"

Военная разведка Украины смогла зафиксировать военное преступление колумбийских наемников, воюющих в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады.

Что важно понимать, она входит в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ.

Во время радиоперехвата один из полевых командиров приказывает на испанском языке казнить гражданских украинцев.

Более того, отдельно военный преступник требовал стрелять в женщин и детей.

Когда туман, мгла, чтобы их не идентифицировали, пусть ликвидируют всех врагов: на мотоциклах, на велосипедах, женщин и детей, женщин и детей, — приказал российский командир.

ГУР обращает внимание на то, что убийства беззащитных украинцев — регулярная и инспирированная командованием практика 30-й мотострелковой бригады РФ.

Как известно, несколько дней назад солдаты РФ совершили еще одно военное преступление и расстреляли гражданских в окрестностях Покровска.

Теперь российское командование пытается эту практику распространить и на иностранных граждан, воюющих за москву, чтобы совершить их соучастниками преступлений против гражданского населения. ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

ГУР

