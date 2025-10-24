Чоловік підірвав прикордонницю та цивільних на Житомирщині

24 жовтня Державна прикордонна служба офіційно підтвердила, що в Житомирський області внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою загинула прикордонниця та двоє цивільних осіб. Речниця МВС Мар'яна Рева згодом уточнила журналістам, що загинули 4 людини.

Чоловік підірвав невідомий пристрій біля потяга на Житомирщині

Пресслужба ДПСУ офіційно підтвердила, що підрив невідомого вибухового пристрою скоїв чоловік під час перевірки документів у контрольованому прикордонному районі на залізничній станції “Овруч”.

Потерпілим одразу надали первинну домедичну допомогу. Злочинець, який влаштував підрив, помер в кареті швидкої допомоги.

Попередньо з’ясовано, що чоловік, який здійснював підрив, був жителем Харкова та нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Державна прикордонна служба України висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих, — йдеться в заяві. Поширити

Також відомо про щонайменше 12 постраждалих.

Трохи пізніше в поліції пояснили, що працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів дизель-потяга, у цей час на пероні один з них дістав вибуховий пристрій, після чого пролунав вибух.