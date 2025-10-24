Росіяни вбили 2 цивільних та поранили 19 внаслідок атаки на Херсон

Вранці 24 жовтня російські загарбники масовано обстріляли з РСЗВ житлові квартали Корабельного району Херсону. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури. Місцева влада повідомляє про загиблих та багатьох потерпілих серед мирних мешканців міста.
Головні тези:
- Загалом відомо про загибель двох жінок.
- Серед постраждалих є діти 15, 16 та 17 років.
Атака Росії на Херсон 24 жовтня — які наслідки
Як повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, близько 7:30 російські загарбники знову накрили вогнем Корабельний район.
Спочатку було відомо про 5 потерпілих херсонців, однак згодом їхня кількість почала стрімко зростати. Також стало відомо про нових жертв російського терору.
Згодом стало відомо про загибель ще однієї цивільної, яка на момент атаки перебувала в маршрутному таксі. ЇЇ особу встановлюють.
Херсонська ОВА підтвердила, що серед постраждалих внаслідок ворожих ударів по Корабельному району — ще двоє дітей.
Близько 11:00 стало відомо, що кількість потерпілих зросла до 19.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-