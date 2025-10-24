Росіяни вбили 2 цивільних та поранили 19 внаслідок атаки на Херсон
Україна
Росіяни вбили 2 цивільних та поранили 19 внаслідок атаки на Херсон

Херсонська ОВА
Атака Росії на Херсон 24 жовтня - які наслідки
Read in English

Вранці 24 жовтня російські загарбники масовано обстріляли з РСЗВ житлові квартали Корабельного району Херсону. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури. Місцева влада повідомляє про загиблих та багатьох потерпілих серед мирних мешканців міста.

Головні тези:

  • Загалом відомо про загибель двох жінок.
  • Серед постраждалих є діти 15, 16 та 17 років.

Атака Росії на Херсон 24 жовтня — які наслідки

Як повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, близько 7:30 російські загарбники знову накрили вогнем Корабельний район.

Під удар потрапив 16-річний підліток. Він дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба та обличчя. Бригада «екстренки» доставила хлопчика до лікарні. Він — у надійних руках наших медиків.

Фото: olexandrprokudin

Спочатку було відомо про 5 потерпілих херсонців, однак згодом їхня кількість почала стрімко зростати. Також стало відомо про нових жертв російського терору.

На жаль, внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району загинула херсонка. Жінка дістала поранення, несумісні з життям. Щирі співчуття рідним та близьким, — написав Прокудін.

Фото: olexandrprokudin

Згодом стало відомо про загибель ще однієї цивільної, яка на момент атаки перебувала в маршрутному таксі. ЇЇ особу встановлюють.

Херсонська ОВА підтвердила, що серед постраждалих внаслідок ворожих ударів по Корабельному району — ще двоє дітей.

Меддопомога знадобилась дівчатам, 17 та 15 років. В них — мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, струс головного мозку. Нині вони — під наглядом медиків.

Близько 11:00 стало відомо, що кількість потерпілих зросла до 19.

