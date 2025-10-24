Россияне убили 2 гражданских и ранили 19 в результате атаки на Херсон
Россияне убили 2 гражданских и ранили 19 в результате атаки на Херсон

Атака России на Херсон 24 октября - какие последствия
Утром 24 октября российские захватчики массово обстреляли из РСЗО жилые кварталы Корабельного района Херсона. Повреждены частные и многоквартирные дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Местные власти сообщают о погибших и многих пострадавших среди мирных жителей города.

Главные тезисы

  • Известно о гибели двух женщин.
  • Среди пострадавших есть дети 15, 16 и 17 лет.

Атака России на Херсон 24 октября — какие последствия

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, около 7:30 российские захватчики снова накрыли огнем Корабельный район.

Под удар попал 16-летний подросток. Он получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, а также обломочные ранения туловища и лица. Бригада медиков доставила мальчика в больницу. Он в надежных руках наших медиков.

Фото: olexandrprokudin

Сначала было известно о 5 пострадавших херсонцах, однако впоследствии их количество начало стремительно расти. Также стало известно о новых жертвах российского террора.

К сожалению, в результате утренних обстрелов Корабельного района погибла херсонка. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким, — написал Прокудин.

Фото: olexandrprokudin

Впоследствии стало известно о гибели еще одной гражданской, которая на момент атаки находиласть в маршрутном такси. Ее личность устанавливают.

Херсонская ОВА подтвердила, что среди пострадавших в результате вражеских ударов по Корабельному району — еще двое детей.

Медпомощь понадобилась девушкам, 17 и 15 лет. В них минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. Сейчас они под наблюдением медиков.

Около 11:00 стало известно, что количество пострадавших возросло до 19-ти.

