Россияне убили 2 гражданских и ранили 19 в результате атаки на Херсон

Утром 24 октября российские захватчики массово обстреляли из РСЗО жилые кварталы Корабельного района Херсона. Повреждены частные и многоквартирные дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Местные власти сообщают о погибших и многих пострадавших среди мирных жителей города.
Главные тезисы
- Известно о гибели двух женщин.
- Среди пострадавших есть дети 15, 16 и 17 лет.
Атака России на Херсон 24 октября — какие последствия
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, около 7:30 российские захватчики снова накрыли огнем Корабельный район.
Сначала было известно о 5 пострадавших херсонцах, однако впоследствии их количество начало стремительно расти. Также стало известно о новых жертвах российского террора.
Впоследствии стало известно о гибели еще одной гражданской, которая на момент атаки находиласть в маршрутном такси. Ее личность устанавливают.
Херсонская ОВА подтвердила, что среди пострадавших в результате вражеских ударов по Корабельному району — еще двое детей.
Около 11:00 стало известно, что количество пострадавших возросло до 19-ти.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-