Мужчина подорвал пограничницу и гражданских в Житомирской области
Проиcшествия
Мужчина подорвал пограничницу и гражданских в Житомирской области

ГПСУ
Мужчина подорвал неизвестное устройство возле поезда в Житомирской области
24 октября Государственная пограничная служба официально подтвердила, что в Житомирской области в результате подрыва неизвестного взрывного устройства погибла пограничница и двое гражданских лиц. Представитель МВД Марьяна Рева впоследствии уточнила журналистам, что погибли 4 человека.

  • Согласно последним данным, погибли 3 женщины и сам преступник.
  • Известно о по меньшей мере еще 12 пострадавших.

Мужчина подорвал неизвестное устройство возле поезда в Житомирской области

Пресс-служба ГПСУ официально подтвердила, что подрыв неизвестного взрывного устройства совершил мужчина во время проверки документов в контролируемом пограничном районе на железнодорожной станции "Овруч".

Пострадавшим сразу оказали первичную медицинскую помощь. Преступник, устроивший подрыв, скончался в карете скорой помощи.

Предварительно выяснено, что мужчина, совершавший подрыв, был жителем Харькова и недавно задерживался за попытку нарушения государственной границы на западном участке госграницы.

Проводятся неотложные следственные действия.

Государственная пограничная служба Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, — сказано в заявлении.

Также известно о по меньшей мере 12 пострадавших.

Чуть позже в полиции объяснили, что работники ГПСУ проводили проверку документов у пассажиров дизель-поезда, в это время на перроне один из них достал взрывное устройство, после чего раздался взрыв.

В результате этот мужчина, 23-летний житель Харькова, погиб. Также смертельные ранения получили еще три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет, все жители Коростенщины. Среди погибших — пограничница, — заявили в Нацполиции.

Украина
Украина
Украина
