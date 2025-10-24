Мужчина подорвал пограничницу и гражданских в Житомирской области

24 октября Государственная пограничная служба официально подтвердила, что в Житомирской области в результате подрыва неизвестного взрывного устройства погибла пограничница и двое гражданских лиц. Представитель МВД Марьяна Рева впоследствии уточнила журналистам, что погибли 4 человека.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, погибли 3 женщины и сам преступник.
- Известно о по меньшей мере еще 12 пострадавших.
Мужчина подорвал неизвестное устройство возле поезда в Житомирской области
Пресс-служба ГПСУ официально подтвердила, что подрыв неизвестного взрывного устройства совершил мужчина во время проверки документов в контролируемом пограничном районе на железнодорожной станции "Овруч".
Пострадавшим сразу оказали первичную медицинскую помощь. Преступник, устроивший подрыв, скончался в карете скорой помощи.
Предварительно выяснено, что мужчина, совершавший подрыв, был жителем Харькова и недавно задерживался за попытку нарушения государственной границы на западном участке госграницы.
Проводятся неотложные следственные действия.
Также известно о по меньшей мере 12 пострадавших.
Чуть позже в полиции объяснили, что работники ГПСУ проводили проверку документов у пассажиров дизель-поезда, в это время на перроне один из них достал взрывное устройство, после чего раздался взрыв.
