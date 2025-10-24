Россия впервые ударила КАБами по Одесской области

24 октября глава Одесской ОВА Олег Кипер официально подтвердил, что страна-агрессорка Россия впервые за все годы войны применила КАБы по мирной Одесщине.

Российские КАБы атакуют Одесщину

Враг впервые применил КАБы по мирной Одесщине! В ходе сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона. Олег Кипер Глава Одесской ОВА

Олег Кипер обращает внимание местного населения на то, что это новая серьезная угроза региону, которую ни в коем случае нельзя игнорировать.

Что важно понимать, удары КАБами представляют колоссальную опасность для мирных жителей Одесщины, а также могут привести к масштабным разрушениям.

Прошу всех! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ваша жизнь — самая ценная. И верьте в ВСУ! — призвал Олег Кипер. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию.