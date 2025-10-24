Россия впервые ударила КАБами по Одесской области

24 октября глава Одесской ОВА Олег Кипер официально подтвердил, что страна-агрессорка Россия впервые за все годы войны применила КАБы по мирной Одесщине.
Главные тезисы
- Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию.
- Она представляет серьезную угрозу для гражданского населения.
Российские КАБы атакуют Одесщину
Олег Кипер обращает внимание местного населения на то, что это новая серьезная угроза региону, которую ни в коем случае нельзя игнорировать.
Что важно понимать, удары КАБами представляют колоссальную опасность для мирных жителей Одесщины, а также могут привести к масштабным разрушениям.
Свойство планирования, имеющееся в КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.
