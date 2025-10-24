Россия впервые ударила КАБами по Одесской области
Украина
Россия впервые ударила КАБами по Одесской области

Олег Кипер / Одесская ОВА
Российские КАБы атакуют Одесщину
24 октября глава Одесской ОВА Олег Кипер официально подтвердил, что страна-агрессорка Россия впервые за все годы войны применила КАБы по мирной Одесщине.

Главные тезисы

  • Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию.
  • Она представляет серьезную угрозу для гражданского населения.

Российские КАБы атакуют Одесщину

Враг впервые применил КАБы по мирной Одесщине! В ходе сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона.

Олег Кипер

Олег Кипер

Глава Одесской ОВА

Олег Кипер обращает внимание местного населения на то, что это новая серьезная угроза региону, которую ни в коем случае нельзя игнорировать.

Что важно понимать, удары КАБами представляют колоссальную опасность для мирных жителей Одесщины, а также могут привести к масштабным разрушениям.

Прошу всех! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ваша жизнь — самая ценная. И верьте в ВСУ! — призвал Олег Кипер.

Как уже упоминалось ранее, управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию.

Свойство планирования, имеющееся в КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

