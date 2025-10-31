Путин выдвинул жесткие требования касательно Украины — Трамп разозлился

Многих удивил тот факт, что американский лидер Дональд Трампа неожиданно отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Как удалось узнать журналистам, для этого президент США имел конкретную причину.

Трамп разозлился из-за требований Путина

Согласно данным журналистов, запланированный Будапештский саммит между президентами США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным был отменен из-за того, что Кремль отказался от компромиссов касательно Украины.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные дипломатические источники.

Кроме того, указано, что решение об отмене встречи в Будапеште было принято после напряженного телефонного разговора между ведущими дипломатами США и России.

Причиной отмены стало то, что Москва направила в Вашингтон меморандум с жесткими условиями, которые Вашингтон не готов принять, отмечает издание.

Журналисты обращают внимание, что среди условий — территориальные уступки, резкое сокращение количества Сил обороны Украины, а также гарантии, что Киев никогда не присоединится к НАТО.