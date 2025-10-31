Путин выдвинул жесткие требования касательно Украины — Трамп разозлился
Категория
Политика
Дата публикации

Путин выдвинул жесткие требования касательно Украины — Трамп разозлился

Трамп разозлился из-за требований Путина
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

Многих удивил тот факт, что американский лидер Дональд Трампа неожиданно отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Как удалось узнать журналистам, для этого президент США имел конкретную причину.

Главные тезисы

  • Путин не готов к компромиссам по Украине.
  • А Трамп не поддерживает циничные требования Кремля для завершения войны.

Трамп разозлился из-за требований Путина

Согласно данным журналистов, запланированный Будапештский саммит между президентами США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным был отменен из-за того, что Кремль отказался от компромиссов касательно Украины.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные дипломатические источники.

Кроме того, указано, что решение об отмене встречи в Будапеште было принято после напряженного телефонного разговора между ведущими дипломатами США и России.

Причиной отмены стало то, что Москва направила в Вашингтон меморандум с жесткими условиями, которые Вашингтон не готов принять, отмечает издание.

Журналисты обращают внимание, что среди условий — территориальные уступки, резкое сокращение количества Сил обороны Украины, а также гарантии, что Киев никогда не присоединится к НАТО.

Трамп не был в восторге из-за их позиции, — отмечают инсайдеры.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Громкая "бавовна" в России: пылают ТЭЦ и электроподстанция — видео
Новая атака дронов на Россию — первые подробности
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"У нас не будет энергоносителей". Орбан паникует перед встречей с Трампом
Орбан придумал новую порцию оправданий
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину запрещенными ракетами 9М729 — их боятся даже США
Российские ракеты 9М729 - что о них известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?