Путин выдвинул жесткие требования касательно Украины — Трамп разозлился

Многих удивил тот факт, что американский лидер Дональд Трампа неожиданно отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Как удалось узнать журналистам, для этого президент США имел конкретную причину.
Главные тезисы
- Путин не готов к компромиссам по Украине.
- А Трамп не поддерживает циничные требования Кремля для завершения войны.
Трамп разозлился из-за требований Путина
Согласно данным журналистов, запланированный Будапештский саммит между президентами США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным был отменен из-за того, что Кремль отказался от компромиссов касательно Украины.
Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные дипломатические источники.
Кроме того, указано, что решение об отмене встречи в Будапеште было принято после напряженного телефонного разговора между ведущими дипломатами США и России.
Журналисты обращают внимание, что среди условий — территориальные уступки, резкое сокращение количества Сил обороны Украины, а также гарантии, что Киев никогда не присоединится к НАТО.
