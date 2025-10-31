Громкая "бавовна" в России: пылают ТЭЦ и электроподстанция — видео

Ночью 31 октября взрывы прогремели в городе Орел РФ, где под удары дронов попала местная ТЭЦ. Факт атаки официально подтвердил губернатор Орловской области. Более того, под городом Владимир была атакована электроподстанция "Владимирская".

Новая атака дронов на Россию — первые подробности

По словам местных жителей российского Орла, поначалу они услышали громкие взрывы.

Чуть позже стало известно, что под новый удар Украины попала ТЭЦ, что подтверждают видео в сети.

С заявлением по этому поводу выступил губернатор Орловской области Андрей Кличков.

Он начал утверждать, что "в результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения".

По словам Кличкова, произошло "переключение на резервные линии", а также начались ремонтные работы.

Следует обратить внимание на то, что Орловская ТЭЦ — самый большой источник электроэнергии и тепла в области.

Также под мощный удар Украины попала электроподстанция "Владимирская", расположенная в поселке Энергетик.

Российские оппозиционные СМИ отмечают, что "Владимирская" — крупный энергетический объект региона.