Громкая "бавовна" в России: пылают ТЭЦ и электроподстанция — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Громкая "бавовна" в России: пылают ТЭЦ и электроподстанция — видео

Новая атака дронов на Россию — первые подробности
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 31 октября взрывы прогремели в городе Орел РФ, где под удары дронов попала местная ТЭЦ. Факт атаки официально подтвердил губернатор Орловской области. Более того, под городом Владимир была атакована электроподстанция "Владимирская".

Главные тезисы

  • О пострадавших среди гражданского населения не сообщается.
  • Также российские телеграммы-каналы заявляют о взрывах в Ярославле.

Новая атака дронов на Россию — первые подробности

По словам местных жителей российского Орла, поначалу они услышали громкие взрывы.

Чуть позже стало известно, что под новый удар Украины попала ТЭЦ, что подтверждают видео в сети.

С заявлением по этому поводу выступил губернатор Орловской области Андрей Кличков.

Он начал утверждать, что "в результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения".

По словам Кличкова, произошло "переключение на резервные линии", а также начались ремонтные работы.

Следует обратить внимание на то, что Орловская ТЭЦ — самый большой источник электроэнергии и тепла в области.

Также под мощный удар Украины попала электроподстанция "Владимирская", расположенная в поселке Энергетик.

Российские оппозиционные СМИ отмечают, что "Владимирская" — крупный энергетический объект региона.

Ее установленная мощность — около 4 010 МВА, по данным сайта energybase. Подстанция узловая — от нее отходят многочисленные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ, она обслуживает энергосистему региона.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Аэродромы и нефтебаза. В Крыму раздавалась громкая "бавовна" — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" в Крыму. Нефтебаза в Феодосии снова пылает — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Громкая "бавовна" в России: пылают ТЭЦ и электроподстанция — видео
Новая атака дронов на Россию — первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?