Гучна "бавовна" в Росії: палають ТЕЦ та електропідстанція — відео
Нова атака дронів на Росію - перші подробиці
Read in English
Джерело:  online.ua

Уночі 31 жовтня вибухи прогриміли в місті Орел РФ, де під удари дронів потрапила місцева ТЕЦ. Факт атаки уже офіційно підтвердив губернатор Орловської області. Ба більше, під містом Владимир була атакована електропідстанція "Владимирська".

Головні тези:

  • Про постраждалих серед цивільного населення не повідомляється.
  • Також російські телеграм-канали заявляють про вибухи в Ярославлі. 

Нова атака дронів на Росію — перші подробиці

За словами місцевих мешканців російського Орла, спочатку вони почули гучні вибухи.

Трохи пізніше стало відомо, що під новий удар України потрапила ТЕЦ, що підтверджують відео в мережі.

З заявою з цього приводу виступив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Він почав стверджувати, що "в результаті збиття БПЛА сталося падіння уламків на території ТЕЦ міста Орла, що спричинило пошкодження обладнання електропостачання".

За словами Кличкова, відбулося "перемикання на резервні лінії", а також почалися ремонтні роботи.

Варто звернути увагу на те, що Орловська ТЕЦ — найбільше джерело електроенергії та тепла в області.

Також під потужний удар України потрапила електропідстанція "Владимирська", яка знаходиться в селищі Енергетик.

Російські опозиційні ЗМІ наголошують, що "Владимирська" — великий енергетичний об'єкт регіону.

Її встановлена потужність — близько 4 010 МВА, за даними сайту energybase. Підстанція є вузловою — від неї відходять численні лінії електропередачі напругою 110-750 кВ, вона обслуговує енергосистему регіону.

