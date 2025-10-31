РФ атаковала Украину запрещенными ракетами 9М729 — их боятся даже США

Страна-агрессорка Россия время от времени атакует Украину крылатыми ракетами 9М729. Они столь опасны, что даже заставили президента США Дональда Трампа во время его первой каденции отказаться от соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Москвой.
Главные тезисы
- 9M729, выпущенная Россией 5 октября, пролетела более 1200 км, чтобы атаковать Украину.
- Последние события разозлили Дональда Трампа и его команду.
Российские ракеты 9М729 — что о них известно
Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига официально подтвердил журналистам, что Россия совершала атаки этими ракетами и не раз.
По словам инсайдеров, страна-агрессорка выпустила ракету по Украине 23 раза с августа 2025 года.
Более того, указано, что два запуска 9М729 были осуществлены в 2022 году.
Именно эти российские ракеты заставили США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 6 лет назад.
Команда Дональда Трампа обращала внимание на то, что ракета нарушает договор и может пролететь далеко за пределы 500 км, несмотря на то, что Кремль это отрицал.
По словам Андрея Сибиги, использование Россией запрещенного INF 9M729 против Украины в последние месяцы демонстрирует неуважение диктатора Путина к Соединенным Штатам и дипломатическим усилиям президента Трампа прекратить войну России против Украины.
