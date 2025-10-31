Вэнс раскрыл замысел Трампа касательно ядерных испытаний

Как уверяет вице-президент США Джей Ди Вэнс, лидер страны Дональда Трампа приказал возобновить ядерные испытания, чтобы поддерживать функционирование ядерного оружия.
Главные тезисы
- Штаты проведут ядерные испытания, чтобы проверить, "все ли работает".
- Фактически таким образом США реагируют на запугивания со стороны РФ.
Вэнс объяснил намерение Трампа
По убеждению вице-президента США, новое заявление американского лидера "говорит само за себя".
Он также напомнил, что у России и Китая есть "большой ядерный арсенал".
Он также официально подтвердил, что команда Трампа активно сотрудничает с другими странами — "даже с теми, с которыми у нас не самые лучшие отношения" — для ограничения распространения ядерного оружия.
Как уже упоминалось ранее, недавно Дональд Трамп приказал Минобороны США немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.
Его поручение Пентагону прозвучало на фоне хвастовства российского диктатора Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.
