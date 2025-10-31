Вэнс раскрыл замысел Трампа касательно ядерных испытаний

Как уверяет вице-президент США Джей Ди Вэнс, лидер страны Дональда Трампа приказал возобновить ядерные испытания, чтобы поддерживать функционирование ядерного оружия.

Вэнс объяснил намерение Трампа

По убеждению вице-президента США, новое заявление американского лидера "говорит само за себя".

Он также напомнил, что у России и Китая есть "большой ядерный арсенал".

Иногда нужно провести испытания, чтобы убедиться, что все работает и работает должным образом. Джей Ди Вэнс Вицеп президент США

Он также официально подтвердил, что команда Трампа активно сотрудничает с другими странами — "даже с теми, с которыми у нас не самые лучшие отношения" — для ограничения распространения ядерного оружия.

Президент будет продолжать работать над этим, но важной частью национальной безопасности США является обеспечение надлежащего функционирования нашего ядерного арсенала, и это часть режима испытаний, — пояснил Вэнс. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, недавно Дональд Трамп приказал Минобороны США немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.