Вэнс раскрыл замысел Трампа касательно ядерных испытаний
Категория
Мир
Дата публикации

Вэнс раскрыл замысел Трампа касательно ядерных испытаний

Вэнс объяснил намерение Трампа
Read in English
Читати українською

Как уверяет вице-президент США Джей Ди Вэнс, лидер страны Дональда Трампа приказал возобновить ядерные испытания, чтобы поддерживать функционирование ядерного оружия.

Главные тезисы

  • Штаты проведут ядерные испытания, чтобы проверить, "все ли работает".
  • Фактически таким образом США реагируют на запугивания со стороны РФ.

Вэнс объяснил намерение Трампа

По убеждению вице-президента США, новое заявление американского лидера "говорит само за себя".

Он также напомнил, что у России и Китая есть "большой ядерный арсенал".

Иногда нужно провести испытания, чтобы убедиться, что все работает и работает должным образом.

Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс

Вицеп президент США

Он также официально подтвердил, что команда Трампа активно сотрудничает с другими странами — "даже с теми, с которыми у нас не самые лучшие отношения" — для ограничения распространения ядерного оружия.

Президент будет продолжать работать над этим, но важной частью национальной безопасности США является обеспечение надлежащего функционирования нашего ядерного арсенала, и это часть режима испытаний, — пояснил Вэнс.

Как уже упоминалось ранее, недавно Дональд Трамп приказал Минобороны США немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.

Его поручение Пентагону прозвучало на фоне хвастовства российского диктатора Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры Евросоюза поддержали идею Трампа касательно Украины
Правительство Великобритании
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это будет сделано". Трамп дал Украине громкое обещание
The White House
Трамп настроен завершить войну
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пентагон получил от Трампа приказ немедленно начать испытание ядерного оружия
Donald Trump
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?