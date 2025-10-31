Венс розкрив замисел Трампа щодо ядерних випробовувань

Як запевняє віцепрезидент США Джей Ді Венс, лідер країни Дональда Трампа наказав відновити ядерні випробування, щоб підтримувати функціонування ядерної зброї.

Венс пояснив намір Трампа

На переконання віцепрезидента США, нова заява американського лідера "говорить сама за себе".

Він також вкотре нагадав, що у Росії та Китаю є "великий ядерний арсенал".

Іноді потрібно провести випробування, щоб переконатися, що все функціонує і працює належним чином. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

Він також офіційно підтвердив, що команда Трампа активно співпрацює з іншими країнами — "навіть з тими, з якими в нас не найкращі відносини" — для обмеження поширення ядерної зброї.

Президент продовжуватиме працювати над цим, але важливою частиною національної безпеки США є забезпечення належного функціонування нашого ядерного арсеналу, і це є частиною режиму випробувань, — пояснив Венс. Поширити

