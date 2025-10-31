Венс розкрив замисел Трампа щодо ядерних випробовувань
Венс розкрив замисел Трампа щодо ядерних випробовувань

Венс пояснив намір Трампа

Як запевняє віцепрезидент США Джей Ді Венс, лідер країни Дональда Трампа наказав відновити ядерні випробування, щоб підтримувати функціонування ядерної зброї.

Головні тези:

  • Штати проведуть ядерні випробування, щоб перевірити, чи "все працює".
  • Фактично таким чином США реагують на залякування з боку РФ.

Венс пояснив намір Трампа

На переконання віцепрезидента США, нова заява американського лідера "говорить сама за себе".

Він також вкотре нагадав, що у Росії та Китаю є "великий ядерний арсенал".

Іноді потрібно провести випробування, щоб переконатися, що все функціонує і працює належним чином.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

Він також офіційно підтвердив, що команда Трампа активно співпрацює з іншими країнами — "навіть з тими, з якими в нас не найкращі відносини" — для обмеження поширення ядерної зброї.

Президент продовжуватиме працювати над цим, але важливою частиною національної безпеки США є забезпечення належного функціонування нашого ядерного арсеналу, і це є частиною режиму випробувань, — пояснив Венс.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно Дональд Трамп наказав Міноборони США негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

Його доручення Пентагону пролунало на тлі вихвалянь російського диктатора Володимира Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

