"Це буде зроблено". Трамп дав Україні гучну обіцянку

Американський лідер Дональд Трамп запевняє, що не відмовився від свого наміру завершити війну Росії проти України. Він також зізнався, що цей процес виявився доволі складним.

Трамп налаштований завершити війну

З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив під час промови на обіді керівників країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Дональд Трамп публічно визнав, що російсько-українська війна — єдиний конфлікт, який йому досі не вдалося завершити.

За словами американського лідера, тривалий час він був переконаний що це найпростіше завдання, оскільки в нього "теплі стосунки з Путіним".

Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований — Росія та Україна, — поскаржився Дональд Трамп. Поширити

Попри всі попередні невдачі,президент США досі переконаний, що війна неодмінно буде завершена, зокрема й завдяки його зусиллям.

Я думав, з цим буде найпростіше — через мої теплі стосунки з президентом (російським диктатором Володимиром — ред.) Путіним. Виявилось не все так просто. Але все одно — це буде зроблено. Дональд Трамп Президент США

До слова, нещодавні дані розвідки США вказують на те, що Путін налаштований продовжувати війну попри все.