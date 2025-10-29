"Це буде зроблено". Трамп дав Україні гучну обіцянку

Американський лідер Дональд Трамп запевняє, що не відмовився від свого наміру завершити війну Росії проти України. Він також зізнався, що цей процес виявився доволі складним.
Головні тези:
- Трамп завжди вважав, що добитися миру в Україні — легке завдання.
- Путін налаштований продовжувати війні якомога агресивніше.
Трамп налаштований завершити війну
З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив під час промови на обіді керівників країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Дональд Трамп публічно визнав, що російсько-українська війна — єдиний конфлікт, який йому досі не вдалося завершити.
За словами американського лідера, тривалий час він був переконаний що це найпростіше завдання, оскільки в нього "теплі стосунки з Путіним".
Попри всі попередні невдачі,президент США досі переконаний, що війна неодмінно буде завершена, зокрема й завдяки його зусиллям.
До слова, нещодавні дані розвідки США вказують на те, що Путін налаштований продовжувати війну попри все.
