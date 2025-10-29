Розвідка США дізналася про плани Путіна у війні проти України

Згідно з даними розвідувальних служб США, російський диктатор Володимир Путін зараз, як ніколи раніше, налаштований продовжувати війну проти України. Він досі переконаний, що зможе перемогти.
Головні тези:
- Путін зараз займає агресивнішу позицію, ніж будь-коли.
- Трамп сподівається, що нові санкції проти РФ допоможуть завершити війну.
Путін не відмовився від своїх цілей в Україні
Станом на сьогодні немає жодних ознак того, що російський диктатор готовий шукати компроміси щодо України.
За словами іншої групи інсайдерів, цей висновок узгоджується з тим, як розвідувальні служби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року.
Команда американського лідера Дональда Трампа відмовляється коментувати цю інформацію, посилаючись на публічні заяви президента США з приводу завершення війни.
