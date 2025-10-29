Розвідка США дізналася про плани Путіна у війні проти України
Розвідка США дізналася про плани Путіна у війні проти України

Путін
Джерело:  NBC News

Згідно з даними розвідувальних служб США, російський диктатор Володимир Путін зараз, як ніколи раніше, налаштований продовжувати війну проти України. Він досі переконаний, що зможе перемогти.

Головні тези:

  • Путін зараз займає агресивнішу позицію, ніж будь-коли.
  • Трамп сподівається, що нові санкції проти РФ допоможуть завершити війну.

Путін не відмовився від своїх цілей в Україні

Нещодавня оцінка розвідки США попереджає, що правитель Росії Володимир Путін більш рішуче налаштований продовжувати війну в Україні та перемагати на полі бою.

Станом на сьогодні немає жодних ознак того, що російський диктатор готовий шукати компроміси щодо України.

За словами іншої групи інсайдерів, цей висновок узгоджується з тим, як розвідувальні служби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року.

Але зараз вважається, що Путін зараз займає агресивнішу позицію, ніж будь-коли.

Команда американського лідера Дональда Трампа відмовляється коментувати цю інформацію, посилаючись на публічні заяви президента США з приводу завершення війни.

Як заявив президент, введені величезні санкції проти двох їхніх великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть завершити війну, — заявили журналістам у Білому домі.

