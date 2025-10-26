"У Кремля параноя". Путін злякався державного перевороту

Видання The Telegraph звертає увагу на те, що нещодавно Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ звинуватила російського опозиціонера Михайла Ходорковського та 22 членів Російського антивійськового комітету в підготовці державного перевороту. За словами експертів, це вказує на нові хвилі паніки, які накривають диктатора Путіна та увесь Кремль.
Головні тези:
- ФСБ РФ шукає ворогів Путіна, які можуть потенційно знищити його режим.
- Міжнародна легітимність російської опозиції може стати суттєвим фактором у разі раптової передачі влади в РФ.
Путін боїться втратити владу
ФСБ РФ неочікувано заявила, що Російський антивійськовий комітет виступає за "насильницьке захоплення влади і повалення конституційного ладу в Російській Федерації".
За словами експертів, останні події в країні-агресорці свідчать про те, що Путін дійсно вразливий.
З коментарем з цього приводу виступив Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної ради і колишній посол США в Україні.
Диктатор не може забувати скандальний інцидент, коли влітку 2023 року ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин зібрався йти на Москву, щоб знищити путінський режим.
Що важливо розуміти, Ходорковський не очолює марш на Москву, однак Путіна це не заспокоює.
На переконання журналістів, звинувачення ФСБ на його адресу вказують на те, що Москва "стурбована питанням передання влади", адже якщо Путін незабаром помре, у нього не буде очевидного наступника.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-