"У Кремля параноя". Путін злякався державного перевороту

Видання The Telegraph звертає увагу на те, що нещодавно Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ звинуватила російського опозиціонера Михайла Ходорковського та 22 членів Російського антивійськового комітету в підготовці державного перевороту. За словами експертів, це вказує на нові хвилі паніки, які накривають диктатора Путіна та увесь Кремль.

Путін боїться втратити владу

ФСБ РФ неочікувано заявила, що Російський антивійськовий комітет виступає за "насильницьке захоплення влади і повалення конституційного ладу в Російській Федерації".

За словами експертів, останні події в країні-агресорці свідчать про те, що Путін дійсно вразливий.

З коментарем з цього приводу виступив Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної ради і колишній посол США в Україні.

Це говорить нам про те, що у Кремля параноя. Путін шукає ворогів, щоб спробувати зміцнити свій режим, — заявив він. Поширити

Диктатор не може забувати скандальний інцидент, коли влітку 2023 року ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин зібрався йти на Москву, щоб знищити путінський режим.

Що важливо розуміти, Ходорковський не очолює марш на Москву, однак Путіна це не заспокоює.