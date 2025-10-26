"У Кремля паранойя". Путин испугался государственного переворота

Издание The Telegraph обращает внимание на то, что недавно Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обвинила российского оппозиционера Михаила Ходорковского и 22 члена Российского антивоенного комитета в подготовке государственного переворота. По словам экспертов, это указывает на новые волны паники, накрывающие диктатора Путина и весь Кремль.

Путин боится потерять власть

ФСБ РФ неожиданно заявила, что Российский антивоенный комитет выступает за "насильственный захват власти и свержение конституционного строя в Российской Федерации".

По словам экспертов, последние события в стране-агрессорке свидетельствуют о том, что Путин действительно уязвим.

С комментарием на этот счет выступил Джон Гербст, старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине.

Это говорит нам о том, что у Кремля паранойя. Путин ищет врагов, чтобы попытаться укрепить свой режим, — заявил он. Поделиться

Диктатор не может забыть скандальный инцидент, когда летом 2023 года главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин собрался идти на Москву, чтобы уничтожить путинский режим.

Что важно понимать, Ходорковский не возглавляет марш на Москву, но Путина это не успокаивает.