"У Кремля паранойя". Путин испугался государственного переворота
Политика
"У Кремля паранойя". Путин испугался государственного переворота

Путин боится потерять власть
Источник:  The Telegraph

Издание The Telegraph обращает внимание на то, что недавно Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обвинила российского оппозиционера Михаила Ходорковского и 22 члена Российского антивоенного комитета в подготовке государственного переворота. По словам экспертов, это указывает на новые волны паники, накрывающие диктатора Путина и весь Кремль.

Главные тезисы

  • ФСБ РФ ищет врагов Путина, которые могут потенциально уничтожить его режим.
  • Международная легитимность российской оппозиции может оказаться существенным фактором в случае внезапной передачи власти в РФ.

Путин боится потерять власть

ФСБ РФ неожиданно заявила, что Российский антивоенный комитет выступает за "насильственный захват власти и свержение конституционного строя в Российской Федерации".

По словам экспертов, последние события в стране-агрессорке свидетельствуют о том, что Путин действительно уязвим.

С комментарием на этот счет выступил Джон Гербст, старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине.

Это говорит нам о том, что у Кремля паранойя. Путин ищет врагов, чтобы попытаться укрепить свой режим, — заявил он.

Диктатор не может забыть скандальный инцидент, когда летом 2023 года главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин собрался идти на Москву, чтобы уничтожить путинский режим.

Что важно понимать, Ходорковский не возглавляет марш на Москву, но Путина это не успокаивает.

По убеждению журналистов, обвинения ФСБ в его адрес указывают на то, что Москва "озабочена вопросом передачи власти", ведь если Путин скоро умрет, у него не будет очевидного преемника.

Политика
Посланник Путина озвучил новые требования
Политика
Вучич
Украина
Генштаб ВСУ
Как развивается ситуация на фронте

