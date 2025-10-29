Разведка США узнала о планах Путина в войне против Украины

Согласно данным разведывательных служб США, российский диктатор Владимир Путин сейчас, как никогда раньше, настроен продолжать войну против Украины. Он до сих пор убежден, что сможет победить.

Путин не отказался от своих целей в Украине

Недавняя оценка разведки США предупреждает, что правитель России Владимир Путин более решительно настроен продолжать войну в Украине и побеждать на поле боя.

На сегодняшний день нет никаких признаков того, что российский диктатор готов искать компромиссы в отношении Украины.

По словам другой группы инсайдеров, это заключение согласовывается с тем, как разведывательные службы США и Запада воспринимали позицию российского режима с февраля 2022 года.

Но сейчас считается, что Путин занимает более агрессивную позицию, чем когда-либо.

Команда американского лидера Дональда Трампа отказывается комментировать эту информацию, ссылаясь на публичные заявления президента США по поводу завершения войны.