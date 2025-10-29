Разведка США узнала о планах Путина в войне против Украины
Разведка США узнала о планах Путина в войне против Украины

Путин не отказался от своих целей в Украине
Источник:  NBC News

Согласно данным разведывательных служб США, российский диктатор Владимир Путин сейчас, как никогда раньше, настроен продолжать войну против Украины. Он до сих пор убежден, что сможет победить.

Главные тезисы

  • Путин сейчас занимает более агрессивную позицию, чем когда-либо.
  • Трамп надеется, что новые санкции против РФ помогут завершить войну.

Путин не отказался от своих целей в Украине

Недавняя оценка разведки США предупреждает, что правитель России Владимир Путин более решительно настроен продолжать войну в Украине и побеждать на поле боя.

На сегодняшний день нет никаких признаков того, что российский диктатор готов искать компромиссы в отношении Украины.

По словам другой группы инсайдеров, это заключение согласовывается с тем, как разведывательные службы США и Запада воспринимали позицию российского режима с февраля 2022 года.

Но сейчас считается, что Путин занимает более агрессивную позицию, чем когда-либо.

Команда американского лидера Дональда Трампа отказывается комментировать эту информацию, ссылаясь на публичные заявления президента США по поводу завершения войны.

Как заявил президент, введены огромные санкции против двух их крупных нефтяных компаний, которые, как он надеется, помогут завершить войну, — заявили журналистам в Белом доме.

