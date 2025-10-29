У Росії ліквідували підполковника ОМОНу — це помста за геноцид на Київщині

Вранці 29 жовтня Головне управління розвідки України офіційно підтвердило, що на території країни-агресорки РФ успішно ліквідували підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів проти мирних українців у Київській області.

Ліквідовано ще одного російського воєнного злочинця

Як повідомляють українські розвідники, акт помсти був здійснений ще 25 жовтня 2025 року.

Так, на території Кемеровської області Росії вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець — Мазжерін Веніамін Володимирович.

На момент ліквідації йому було 45 років. Також вказано, що підполковник поліції Мазжерін проходив службу у спецпідрозділі ОМОН “Обєрєг” управління Росгвардії по Кемеровській області.

Що важливо розуміти, саме “Обєрєг” — один з багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині, який були здійснені окупаційною армією під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України в лютому–березні 2022 року.

На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій Офіс Генерального прокурора відкрив проти військовослужбовців підрозділу кримінальне провадження, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.