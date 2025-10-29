Генштаб звітує про ураження 6 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1344 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом 28 жовтня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 29 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 139 900 (+1 150) осіб
танків — 11 303 (+4) од.
бойових броньованих машин — 23 511 (+3) од.
артилерійських систем — 34 064 (+20) од.
РСЗВ — 1 530 (+1) од.
засоби ППО — 1 230 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 346 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 75 367 (+313) од.
крилаті ракети — 3 880 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 65 865 (+79) од.
спеціальна техніка — 3 986 (+2) од.
Вчора противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 4518 обстрілів, зокрема 86 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе.
