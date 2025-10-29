Генштаб звітує про ураження 6 районів зосередження армії РФ
Генштаб звітує про ураження 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1344 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом 28 жовтня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 29 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 139 900 (+1 150) осіб

  • танків — 11 303 (+4) од.

  • бойових броньованих машин — 23 511 (+3) од.

  • артилерійських систем — 34 064 (+20) од.

  • РСЗВ — 1 530 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 230 (+0) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 346 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 75 367 (+313) од.

  • крилаті ракети — 3 880 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 65 865 (+79) од.

  • спеціальна техніка — 3 986 (+2) од.

Вчора противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 4518 обстрілів, зокрема 86 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе.

