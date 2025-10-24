Франція готується до розгортання своїх військ в Україні — коли саме

Французька армія готова до розгортання своїх сил у межах європейських гарантій безпеки для України вже у 2026 році.

Франція готова до розгортання своїх військ в Україні

Про це начальник Генерального штабу Сухопутних військ Франції П’єр Шиль заявив 23 жовтня, виступаючи перед депутатами комісії з питань оборони парламенту.

Ми будемо готові розгорнути війська в межах гарантій безпеки, якщо це буде потрібно, на користь України.

Він підкреслив, що «2026 рік пройде під знаком коаліцій» та згадав про французькі навчання Orion 26, які перевірять усі концепції взаємодії.

За словами генерала, сухопутні війська Франції готові одночасно реагувати на «три тривоги», серед них — можливе розгортання в Україні.

Паралельно він нагадав про «національний рівень екстреної готовності», згідно з яким близько 7 000 солдатів, готові вирушити на виконання завдання впродовж 12 годин — 5 днів; а також про «першочергову бойову готовність НАТО», яка є структурним елементом французької оборони.

Ця заява пролунала на наступний день після того, як начальник Генштабу збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон повідомив депутатами, що французька армія має бути готовою до зіткнення з Росією через три-чотири роки.

Раніше його попередник на цій посаді Тьєррі Бюркар попереджав про серйозність російської загрози та наголошував, що Росія визначила Францію як пріоритетну ціль і веде проти неї гібридну війну в космосі, в повітрі, на морі та в інформаційному полі.