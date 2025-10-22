Франція має 3-4 роки на підготовку до нападу Росії — генерал Мандон

Французька армія повинна бути готова до того, що за три-чотири роки Росія може продовжити війну в Європі та перевірить її здатність реагувати.
Головні тези:
- Французька армія повинна бути готова до можливого нападу Росії протягом наступних трьох - чотирьох років.
- Російська військова промисловість має значні виробничі потужності, які дозволяють їй тривало підтримувати воєнні зусилля.
- Європа має всі необхідні ресурси для початку переозброєння негайно та забезпечення власної обороноздатності.
Французька армія має бути готовою до нападу РФ — Мандон
Про це начальник Генштабу збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон заявив 22 жовтня на бюджетних слуханнях комісії з питань оборони в Національній асамблеї.
За його словами, ситуація вимагає термінової мобілізації, оскільки Москва демонструє дедалі більшу готовність до агресивних дій, у тому числі на території країн НАТО.
Ми бачимо, як російські дрони перетинають кордони Польщі, Румунії, Естонії, пролітають над Данією. Це означає, що Росія втратила стриманість у застосуванні сили та залякуванні.
Генерал наголосив, що російська промисловість повністю мобілізована для забезпечення тривалого воєнного зусилля.
Водночас генерал наголосив, що Європа має всі ресурси, щоб почати переозброєння негайно.
