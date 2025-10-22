Франція має 3-4 роки на підготовку до нападу Росії — генерал Мандон
Франція має 3-4 роки на підготовку до нападу Росії — генерал Мандон

Мандон
Джерело:  Укрінформ

Французька армія повинна бути готова до того, що за три-чотири роки Росія може продовжити війну в Європі та перевірить її здатність реагувати.

Головні тези:

  • Французька армія повинна бути готова до можливого нападу Росії протягом наступних трьох - чотирьох років.
  • Російська військова промисловість має значні виробничі потужності, які дозволяють їй тривало підтримувати воєнні зусилля.
  • Європа має всі необхідні ресурси для початку переозброєння негайно та забезпечення власної обороноздатності.

Французька армія має бути готовою до нападу РФ — Мандон

Про це начальник Генштабу збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон заявив 22 жовтня на бюджетних слуханнях комісії з питань оборони в Національній асамблеї.

Cьогодні Росія вважає, що Європа колективно слабка. Тому перше завдання, яке я поставив перед армією, бути готовими до шоку через три-чотири роки, який може стати випробуванням нашої здатності реагувати.

За його словами, ситуація вимагає термінової мобілізації, оскільки Москва демонструє дедалі більшу готовність до агресивних дій, у тому числі на території країн НАТО.

Ми бачимо, як російські дрони перетинають кордони Польщі, Румунії, Естонії, пролітають над Данією. Це означає, що Росія втратила стриманість у застосуванні сили та залякуванні.

Генерал наголосив, що російська промисловість повністю мобілізована для забезпечення тривалого воєнного зусилля.

Російська оборонна промисловість нині має значно більші виробничі потужності, ніж європейські країни, особливо у сфері боєприпасів і військової техніки. Вони виробляють дуже швидко і мають досвід трьох років війни. Рівень зусиль у промисловості у них такий, що навіть після укладення миру вона продовжуватиме переозброєння ще багато років.

Фаб'єн Мандон

Фаб'єн Мандон

Начальник Генштабу збройних сил Франції

Водночас генерал наголосив, що Європа має всі ресурси, щоб почати переозброєння негайно.

Є співвідношення один до чотирьох між населенням ЄС і Росії. У нас сильніша економіка, технології, промисловість. Росія не може нас налякати, якщо ми справді хочемо себе захищати. Якщо наші противники побачать, що ми вкладаємо у свою оборону, що маємо рішучість, вони відмовляться від агресії. Але якщо вони відчують, що ми не готові, війна може знову прийти на наш континент.

