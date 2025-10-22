Франція має 3-4 роки на підготовку до нападу Росії — генерал Мандон

Є співвідношення один до чотирьох між населенням ЄС і Росії. У нас сильніша економіка, технології, промисловість. Росія не може нас налякати, якщо ми справді хочемо себе захищати. Якщо наші противники побачать, що ми вкладаємо у свою оборону, що маємо рішучість, вони відмовляться від агресії. Але якщо вони відчують, що ми не готові, війна може знову прийти на наш континент.